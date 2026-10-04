FOTO Radila je kao pravnica, a onda dala otkaz: 'Danas zarađujem više nego ikad!'

Njezina odluka nije naišla samo na podršku. Neki su je pitali zašto je nakon šest godina obrazovanja odustala od prava kako bi šetala pse te su smatrali da je godine školovanja „bacila“. Ona se s tim ne slaže i tvrdi da znanja i vještine koje je stekla tijekom studija i rada koristi i danas. | Foto: Instagram/lizulloa