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POTPUNI ZAOKRET

FOTO Radila je kao pravnica, a onda dala otkaz: 'Danas zarađujem više nego ikad!'

Liz East (30) iz britanskog West Sussexa godinama je gradila karijeru u pravu i sanjala o poslu u kaznenoj obrani. Nakon šest godina studiranja te četiri godine rada u kaznenom pravu, ipak je shvatila da život koji je dugo zamišljala za sebe više nije ono što želi
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FOTO Radila je kao pravnica, a onda dala otkaz: 'Danas zarađujem više nego ikad!'
Radila je kao pravna pomoćnica u kaznenoj obrani, a posao je uključivao sve – od administracije i razgovora s klijentima do odlazaka na sud i posjeta zatvorima. Radni dani znali su trajati i više od 12 sati, dok joj je putovanje na posao i natrag oduzimalo još oko dva sata. S vremenom je počela osjećati da je takav ritam potpuno iscrpljuje. | Foto: Instagram/lizulloa
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Radila je kao pravna pomoćnica u kaznenoj obrani, a posao je uključivao sve – od administracije i razgovora s klijentima do odlazaka na sud i posjeta zatvorima. Radni dani znali su trajati i više od 12 sati, dok joj je putovanje na posao i natrag oduzimalo još oko dva sata. S vremenom je počela osjećati da je takav ritam potpuno iscrpljuje. | Foto: Instagram/lizulloa
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