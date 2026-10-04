FOTO Radila je kao pravnica, a onda dala otkaz: 'Danas zarađujem više nego ikad!'

Liz East (30) iz britanskog West Sussexa godinama je gradila karijeru u pravu i sanjala o poslu u kaznenoj obrani. Nakon šest godina studiranja te četiri godine rada u kaznenom pravu, ipak je shvatila da život koji je dugo zamišljala za sebe više nije ono što želi
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Radila je kao pravna pomoćnica u kaznenoj obrani, a posao je uključivao sve – od administracije i razgovora s klijentima do odlazaka na sud i posjeta zatvorima. Radni dani znali su trajati i više od 12 sati, dok joj je putovanje na posao i natrag oduzimalo još oko dva sata. S vremenom je počela osjećati da je takav ritam potpuno iscrpljuje.
| Foto: Instagram/lizulloa
Radila je kao pravna pomoćnica u kaznenoj obrani, a posao je uključivao sve – od administracije i razgovora s klijentima do odlazaka na sud i posjeta zatvorima. Radni dani znali su trajati i više od 12 sati, dok joj je putovanje na posao i natrag oduzimalo još oko dva sata. S vremenom je počela osjećati da je takav ritam potpuno iscrpljuje.
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Foto: Instagram/lizulloa
Radila je kao pravna pomoćnica u kaznenoj obrani, a posao je uključivao sve – od administracije i razgovora s klijentima do odlazaka na sud i posjeta zatvorima. Radni dani znali su trajati i više od 12 sati, dok joj je putovanje na posao i natrag oduzimalo još oko dva sata. S vremenom je počela osjećati da je takav ritam potpuno iscrpljuje.
| Foto: Instagram/lizulloa
Kako je ispričala, često se pitala želi li doista tako provesti ostatak radnog vijeka. Nije joj odgovarala ni londonska poslovna kultura u kojoj se nakon dugog dana često očekivalo druženje s kolegama, zbog čega bi se kući ponekad vraćala tek oko 21 ili 22 sata.
| Foto: Instagram/lizulloa
Na promjenu ju je potaknuo i suprug Tom, koji se već bavio šetnjom i čuvanjem pasa. Liz je primijetila koliko on uživa u svom poslu, dok je ona gotovo svaki vikend razmišljala o povratku na posao koji ju je iscrpljivao.
| Foto: Instagram/lizulloa
Tada je odlučila napraviti veliki zaokret. Napustila je pravnu karijeru, kupila kombi i počela graditi vlastiti posao sa psima. Promjena nije bila trenutna. Kako bi u početku mogla plaćati račune, radila je smjene u lokalnom pubu, a paralelno je tražila klijente za šetnju i čuvanje pasa. U manje od godinu dana posao je dovoljno narastao da mu se može potpuno posvetiti.
| Foto: Instagram/lizulloa
Danas, kaže, tijekom jednog dana brine o otprilike 20 do 30 pasa, raspoređenih u četiri grupne šetnje. Za sat vremena po psu naplaćuje oko 14 funti, a navodi da joj dnevni prihod može doseći između 300 i 400 funti. Riječ je o iznosima koje je sama navela, odnosno prihodu prije troškova poslovanja.
| Foto: Instagram/lizulloa
No najveće iznenađenje nije samo to što sada zarađuje od šetanja pasa. Liz tvrdi da mjesečno zaradi nekoliko tisuća funti više nego dok je radila u korporativnom okruženju, iako danas radi otprilike upola manje sati.
| Foto: Instagram/lizulloa
Njezina odluka nije naišla samo na podršku. Neki su je pitali zašto je nakon šest godina obrazovanja odustala od prava kako bi šetala pse te su smatrali da je godine školovanja „bacila“. Ona se s tim ne slaže i tvrdi da znanja i vještine koje je stekla tijekom studija i rada koristi i danas.
| Foto: Instagram/lizulloa
Ističe i da posao sa psima nije jednostavan način za brzu zaradu. Osoba koja se njime želi baviti, kaže, mora doista voljeti životinje i biti spremna velik dio dana provoditi vani.
| Foto: Instagram/lizulloa
Liz svoju odluku zasad ne žali. Pravna kvalifikacija joj i dalje ostavlja mogućnost da se jednog dana vrati staroj struci, no trenutno joj to nije u planu. Umjesto dugih dana u uredu i sudnicama, radne dane sada provodi na svježem zraku, okružena psima – uz manje radnih sati i, prema njezinim riječima, veću zaradu.
| Foto: Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa
Foto Instagram/lizulloa