FOTO Radionica mini kažuna oduševila mlade i stare: Naučili su raditi male suvenire

U Parku kažuna u Vodnjanu održana je radionica gradnje malih kažuna na kojoj su mali i veliki domaći i turisti učili o važnosti kažuna i suhozda za vodnjansko područje
Kažuni su okrugla skloništa, građena u poljima, u tehnici suhozida, od prirodnog kamena. Građeni su bez prozora, obično okruglog oblika, sa stožastim ili stepenastim vrhom. Karakteristični su za Istru, ali i za druge dijelove uz hrvatsku obalu te druge države Sredozemlja.
Kažun se gradi slaganjem kamena na kamen, tako da se isprepletu i drže bez bilo kakvog drugog vezivnog materijala. Oni dobro sagrađeni odolijevali su i kšama i oluji.
U Vodnjanu se već dugo odvija akcija u sklopu koje se domaći i turisti mogu okušati u gradnji malih kažuna, suvenira, uz učenje o važnosti suhozida i kažuna za vodnjanski kraj. Radionice obično privuku veliki broj zainteresiranih, jer je riječ o tradiciji koja je mnogima interesantna.
Naši stari u kažunima bi čuvali alat, a za vrijeme rada u polju tu bi se sklonili u slučaju kiše i nermena.
Gradnja malih kažuna posebno je zanimljiva djeci, no netko mora drobiti kamenje da bi mogli s njime graditi.
