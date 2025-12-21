FOTO Ručni rad: Pogledajte divne Jaslice Peggy Malbaše

U njima nema kupljenih figura ni gotovih elemenata i sve je ručni rad, a Peggy nam objašnjava da je njihova izrada spora jer postoji doza dubokog poštovanja prema materijalu. Papu Franju nije upoznala, iako je izradila njegov lik od komušine, ali se nada da će uskoro napraviti i papu Lava te da će njega možda upoznati - dogodine. | Foto: Privatni album