Obavijesti

Galerija

Komentari 2
PRIRODNI MATERIJALI

FOTO Ručni rad: Pogledajte divne Jaslice Peggy Malbaše

Umjetnica iz Dugo Sela, Peggy Malbaša, ponovno je predstavila svoje ručno izrađene jaslice široj javnosti - ovog je prosinca njezin rad izložen na međunarodnoj izložbi 100 Prespi in Vaticano u Vatikanu, a istovremeno i u sklopu adventske manifestacije Snježna bajka u Rugvici
FOTO Ručni rad: Pogledajte divne Jaslice Peggy Malbaše
I ovoga je prosinca umjetnica Peggy Malbaša iz Dugog Sela predstavila svoje jaslice u samom srcu Vatikana, u impresivnim kolonadama Trga svetog Petra, na izložbi "100 Prespi in Vaticano". Jaslice nose simboličan naziv "Nebo je dotaklo zemlju", a izrađene su isključivo od prirodnih materijala - komušine, odnosno lišća kukuruza, panjeva, mahovine, gljiva, slame, sijena, drva, lanene tkanine i konopljina prediva. | Foto: Privatni album
1/55
I ovoga je prosinca umjetnica Peggy Malbaša iz Dugog Sela predstavila svoje jaslice u samom srcu Vatikana, u impresivnim kolonadama Trga svetog Petra, na izložbi "100 Prespi in Vaticano". Jaslice nose simboličan naziv "Nebo je dotaklo zemlju", a izrađene su isključivo od prirodnih materijala - komušine, odnosno lišća kukuruza, panjeva, mahovine, gljiva, slame, sijena, drva, lanene tkanine i konopljina prediva. | Foto: Privatni album
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025