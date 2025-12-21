FOTO Ručni rad: Pogledajte divne Jaslice Peggy Malbaše

Umjetnica iz Dugo Sela, Peggy Malbaša, ponovno je predstavila svoje ručno izrađene jaslice široj javnosti - ovog je prosinca njezin rad izložen na međunarodnoj izložbi 100 Prespi in Vaticano u Vatikanu, a istovremeno i u sklopu adventske manifestacije Snježna bajka u Rugvici
I ovoga je prosinca umjetnica Peggy Malbaša iz Dugog Sela predstavila svoje jaslice u samom srcu Vatikana, u impresivnim kolonadama Trga svetog Petra, na izložbi "100 Prespi in Vaticano". Jaslice nose simboličan naziv "Nebo je dotaklo zemlju", a izrađene su isključivo od prirodnih materijala - komušine, odnosno lišća kukuruza, panjeva, mahovine, gljiva, slame, sijena, drva, lanene tkanine i konopljina prediva.
| Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
| Foto: Privatni album
U njima nema kupljenih figura ni gotovih elemenata i sve je ručni rad, a Peggy nam objašnjava da je njihova izrada spora jer postoji doza dubokog poštovanja prema materijalu. Papu Franju nije upoznala, iako je izradila njegov lik od komušine, ali se nada da će uskoro napraviti i papu Lava te da će njega možda upoznati - dogodine.
| Foto: Privatni album
Peggy Malbaša je dugogodišnja zaljubljenica u tradiciju, baštinu i stare običaje, a tu je ljubav pretočila u jedinstvene etno suvenire - figure i minijature od komušine koje pričaju priče nekadašnjeg života Posavine i Prigorja.
| Foto: Privatni album
- Naše Dugo Selo ima bogatu prošlost i tradiciju kojom se možemo samo ponositi. Bezbroj je načina kako to sačuvati - pisanom riječi, fotografijom, ali i predmetom - kaže Peggy, koja vjeruje da umjetnost može biti snažan čuvar identiteta.
| Foto: Privatni album
Okružena antikvitetima, starim fotografijama i obiteljskim portretima, pod budnim okom svog spašenog pasa Vilme, stvara figure folkloraša, guščarica, vinogradara, starih zanatlija, obitelji okupljenih oko ognjišta i prizore koji prizivaju neka sporija, tiša vremena.
| Foto: Privatni album
U kolekciji danas ima više od 150 figura, a prostora na policama sve je manje. Inspiracija, kako sama kaže, jednostavno ne prestaje.
| Foto: Privatni album
S komušinom je počela raditi 2019. godine, gotovo slučajno. Vidjela je jedan rad na internetu i pomislila da bi i sama mogla pokušati. Nitko je nije učio. Gledala je, istraživala, isprobavala i s vremenom razvila vlastitu tehniku, kako bi dobila što vjerniji izgled ljudi i njihove pokrete.
| Foto: Privatni album
