KEVIN SE VRATIO

FOTO Sam u kući na velikom platnu: Božićni klasik uz glazbu Zagrebačke filharmonije uživo

Božićni klasik Sam u kući ponovno se prikazuje u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Film će se gledati na velikom platnu uz glazbu koja se izvodi uživo, stvarajući posebno blagdansko iskustvo za cijelu obitelj
Film Sam u Kući uz glazbu uživo uz Zagrebačku filharmoniju
Božićni klasik Sam u kući ponovno se prikazalo u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Riječ je o posebnom obiteljskom koncertu koji se održava u sklopu OFF Ciklusa. Ovakav spoj filma i glazbe uživo publici nudi drukčiji i bogatiji doživljaj poznatog filma. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
