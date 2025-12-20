FOTO Sam u kući na velikom platnu: Božićni klasik uz glazbu Zagrebačke filharmonije uživo
Božićni klasik Sam u kući ponovno se prikazalo u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Riječ je o posebnom obiteljskom koncertu koji se održava u sklopu OFF Ciklusa. Ovakav spoj filma i glazbe uživo publici nudi drukčiji i bogatiji doživljaj poznatog filma. | Foto: Igor Soban/PIXSELL