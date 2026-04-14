DUH ZAJEDNIŠTVA I TRADICIJA!

FOTO Samoborski fašnik 1990.: Ovako je izgledao nekada

U vrijeme kada su društvene mreže i masovni turizam bili tek daleka budućnost, Samoborski fašnik već je bio događaj koji je okupljao tisuće ljudi i donosio život u srce grada. Fotografije i zapisi iz 1990. godine danas svjedoče o atmosferi koja je bila jednako razigrana kao i danas, ali u mnogočemu jednostavnija
Samoborski fašnik, 9.2.1990.
Toga dana u veljači, ulice Samobora ispunile su šarene povorke maskiranih skupina, domaćih i gostujućih. Maske su bile ručno izrađene s puno mašte, ali bez današnje produkcijske raskoši. Upravo u toj jednostavnosti ležala je njihova posebna draž – svaka je maska nosila osobni pečat i humor svojih autora. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Toga dana u veljači, ulice Samobora ispunile su šarene povorke maskiranih skupina, domaćih i gostujućih. Maske su bile ručno izrađene s puno mašte, ali bez današnje produkcijske raskoši. Upravo u toj jednostavnosti ležala je njihova posebna draž – svaka je maska nosila osobni pečat i humor svojih autora. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
