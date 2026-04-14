FOTO Samoborski fašnik 1990.: Ovako je izgledao nekada

U vrijeme kada su društvene mreže i masovni turizam bili tek daleka budućnost, Samoborski fašnik već je bio događaj koji je okupljao tisuće ljudi i donosio život u srce grada. Fotografije i zapisi iz 1990. godine danas svjedoče o atmosferi koja je bila jednako razigrana kao i danas, ali u mnogočemu jednostavnija
Toga dana u veljači, ulice Samobora ispunile su šarene povorke maskiranih skupina, domaćih i gostujućih. Maske su bile ručno izrađene s puno mašte, ali bez današnje produkcijske raskoši. Upravo u toj jednostavnosti ležala je njihova posebna draž – svaka je maska nosila osobni pečat i humor svojih autora.
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Za razliku od današnjih velikih produkcija, program se odvijao skromnije, ali ništa manje zanimljivo. Glazba, ples i spontana zabava bili su sastavni dio događanja, dok su se posjetitelji grijali uz razne mesne poslastice, kuhano vino i uživali u tradicionalnim krafnama.
Fašnik je i tada bio poznat po satiri. Našli su se natpisi upućeni političarima.
Velik odaziv posjetitelja već je tada potvrđivao važnost Samoborskog fašnika kao jednog od ključnih zimskih događaja u regiji. Iako se kroz desetljeća mijenjao i rastao, duh zajedništva, satire i veselja ostao je njegov prepoznatljivi znak.
Danas, s odmakom od više od tri desetljeća, pogled unatrag na Fašnik 1990. godine otkriva koliko su tradicija i kreativnost duboko ukorijenjeni u ovom događaju – i zašto Samobor svake godine iznova postaje središte karnevalskog slavlja.
