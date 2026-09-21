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IZUZETNO SU FIT

FOTO Seksi blizanke za kojima ludi cijeli internet: Pogledajte što izvode sa svojim tijelom

Sam i Teagan Rybka australske su blizanke poznate po atraktivnom izgledu, vitkoj formi i nevjerojatnoj gipkosti. Godine plesa i akrobatike pomogle su im izgraditi prepoznatljiv stil i veliku publiku na društvenim mrežama
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FOTO Seksi blizanke za kojima ludi cijeli internet: Pogledajte što izvode sa svojim tijelom
Sam i Teagan Rybka poznate su po izrazito vitkoj i utreniranoj figuri koju održavaju kroz ples, akrobatiku i zahtjevne treninge. Njihov izgled dodatno ističe nevjerojatna fleksibilnost i kontrola tijela, zbog čega njihove nastupe nije lako ignorirati. | Foto: Fcebook/The Rybka Twins
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Sam i Teagan Rybka poznate su po izrazito vitkoj i utreniranoj figuri koju održavaju kroz ples, akrobatiku i zahtjevne treninge. Njihov izgled dodatno ističe nevjerojatna fleksibilnost i kontrola tijela, zbog čega njihove nastupe nije lako ignorirati. | Foto: Fcebook/The Rybka Twins
Komentari 2

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