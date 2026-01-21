FOTO Severina modom protiv vjetra: Ovu suknju je izabrala

Seve je podijelila na svojem Instagram profilu nekoliko videa gdje obilježava Svjetski dan zagrljaja. Uz video je stajao opis: 'Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja… ' | Foto: Instagram/Severina