FOTO Severina modom protiv vjetra: Ovu suknju je izabrala

Već je od davno poznato da Severina jednostavno ne promaši sa svojom kombinacijom odjeće. Osim po svemu ostalome poznata je i po svojim stilski ukomponiranim modnim komadima
Seve je podijelila na svojem Instagram profilu nekoliko videa gdje obilježava Svjetski dan zagrljaja. Uz video je stajao opis: 'Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja… '
| Foto: Instagram/Severina
Seve je podijelila na svojem Instagram profilu nekoliko videa gdje obilježava Svjetski dan zagrljaja. Uz video je stajao opis: 'Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja… ' |
Foto: Instagram/Severina
Seve je podijelila na svojem Instagram profilu nekoliko videa gdje obilježava Svjetski dan zagrljaja. Uz video je stajao opis: 'Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja… '
| Foto: Instagram/Severina
Za oko nam je zapela suknja koja je odlična za ovo vrijeme. Bura je u Splitu jaka, ali Severina i za to ima rješenje. Tko kaže da se suknje i tada ne mogu nositi?
| Foto: Instagram/Severina
Maslinasta suknja ispod koljena s rasporom je hit. Styling je upotpunila s dugačkom jaknom i dvobojnom dolčevitom. Tu su i sunčane naočale koje su odlično usklađene s ovom kombinacijom.
| Foto: Instagram/Severina
Foto Instagram/Severina
Foto Instagram/Severina
Foto Instagram/Severina