ŠETNJA RIVOM

FOTO Severina modom protiv vjetra: Ovu suknju je izabrala

Već je od davno poznato da Severina jednostavno ne promaši sa svojom kombinacijom odjeće. Osim po svemu ostalome poznata je i po svojim stilski ukomponiranim modnim komadima
Seve je podijelila na svojem Instagram profilu nekoliko videa gdje obilježava Svjetski dan zagrljaja. Uz video je stajao opis: 'Život je lijep, ali kratak. Nemojte ga gledati poprijeko. Ima u njemu puno divnih stvari… i ljudi. Volite ga, volite se, smijte se i jako se grlite... jer danas je Svjetski dan zagrljaja… ' | Foto: Instagram/Severina
