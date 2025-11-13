FOTO Shebara Resort je dragulj moderne arhitekture! Spavate u 'školjki' koja pluta na moru...

VIŠE OD UKRASA

Usmjeravaju i donose uspjeh: Evo koji dragi kamen ima moć pomoći vašem znaku Zodijaka

Od davnih vremena, drago kamenje nije bilo samo lijep ukras, već i simbol snage, zdravlja i duhovne povezanosti. Prema vjerovanjima, svaki horoskopski znak ima svoj kamen koji mu može pomoći u životu