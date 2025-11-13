FOTO Shebara Resort je dragulj moderne arhitekture! Spavate u 'školjki' koja pluta na moru...

U svijetu luksuznog putovanja, gdje se granice između arhitekture, umjetnosti i ugostiteljstva sve više brišu, dizajn postaje srž svakog iskustva. Upravo to utjelovljuje Shebara Resort, futuristički kompleks smješten na obali Crvenog mora u Saudijskoj Arabiji
Među brojnim impresivnim projektima koji su nominirani za MICHELIN Architecture & Design Award, Shebara Resort posebno se ističe, kao pravi dragulj suvremene arhitekture i održivog luksuza.
| Foto: Booking
Među brojnim impresivnim projektima koji su nominirani za MICHELIN Architecture & Design Award, Shebara Resort posebno se ističe, kao pravi dragulj suvremene arhitekture i održivog luksuza. |
Foto: Booking
Među brojnim impresivnim projektima koji su nominirani za MICHELIN Architecture & Design Award, Shebara Resort posebno se ističe, kao pravi dragulj suvremene arhitekture i održivog luksuza.
| Foto: Booking
Ovaj resort izgleda kao da je izronio iz mora: sastoji se od 73 vile u obliku školjke, koje poput svjetlucavih bisera lebde iznad koraljnih grebena.
| Foto: Booking
Njihova reflektirajuća, zaobljena forma od nehrđajućeg čelika stapa se s plavetnilom neba i mora, stvarajući prizor koji oduzima dah.
| Foto: Booking
Interijeri vila nastavljaju priču o jednostavnosti i profinjenosti. Prostrani dnevni boravci i spavaće sobe okruženi su panoramskim staklenim stijenama koje otvaraju pogled prema beskrajnom horizontu.
| Foto: Booking
Klizna vrata vode na privatne terase s infinity bazenima, gdje se granica između mora i neba potpuno gubi.
| Foto: Booking
Gosti mogu birati između vila na vodi i onih smještenih uz plažu. Vile na vodi nude osjećaj lebdenja nad morem, dok one na kopnu pružaju veću privatnost i pješčane plaže nadohvat ruke.
| Foto: Booking
Svaka jedinica dizajnirana je s naglaskom na udobnost i održivost, klimatizirana, s privatnom kupaonicom, mini barom i besprijekornim pogledom.
| Foto: Booking
Shebara Resort nudi i bogatu ponudu sadržaja: restorane s japanskom, mediteranskom i peruanskom kuhinjom, spa i wellness centar, ronjenja pod zvjezdanim nebom i luksuznu uslugu dostupnu 24 sata dnevno.
| Foto: Booking
Više od mjesta za odmor, Shebara Resort je vizija budućnosti luksuza, spoj tehnologije, prirode i arhitektonske poezije koji pokazuje da održivost i elegancija mogu ići ruku pod ruku.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking