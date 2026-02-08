FOTO Sisačka biciklijada pod maskama nosi fašnički duh i humanitarnu poruku...

Sudionici su, maskirani u raznolike i maštovite kostime, na biciklima prošli unaprijed određenu rutu gradskim ulicama, stvarajući veselu i karnevalsku atmosferu te privlačeći pažnju brojnih sugrađana. Posebnu pažnju privukao je dolazak policijskih službenika i budućih policajaca, koji su se aktivno uključili u događanje. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL