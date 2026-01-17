FOTO Snijeg, smijeh i uživanje: Mjesto za savršeni obiteljski odmor u planinskom raju

Ako tražite mjesto gdje cijela obitelj može uživati u luksuzu, prirodi i bezbroj zabavnih aktivnosti, Familyhotel Sonnwies Dolomites u talijanskom Lusonu pravo je odredište
Smješten na 1.150 metara nadmorske visine u srcu UNESCO-ovih Dolomita, ovaj resort pruža spektakularne planinske panorame, čist zrak i idealnu bazu za planinarenje ljeti te skijanje zimi.
Sonnwies je posebno osmišljen za obitelji, nudeći raznovrsne sadržaje za sve uzraste. Djeca mogu provoditi sate u prostranom kids clubu s kreativnim radionicama i dnevnim animacijama, dok mlađi gosti uživaju u igralištima, toboganima i posebnim aktivnostima s maskotom Ferdi.
Resort se može pohvaliti i svojom organskom farmom, gdje mališani mogu upoznati ponije, koze, zečeve i alpakе, što je često nezaboravno iskustvo za cijelu obitelj.
Vodni sadržaji također su impresivni. Pet bazena, uključujući unutarnje i vanjske, nude prostor za igru i opuštanje, a posebno su prilagođeni i bebama i tinejdžerima.
Dok se djeca zabavljaju, roditelji se mogu potpuno opustiti u odrasloj wellness zoni, uz saune, masaže i razne spa tretmane.
Gastronomija je još jedan od aduta hotela. Raznolika i ukusna ponuda temelji se na svježim lokalnim sastojcima, a posebna pažnja posvećena je jelima prilagođenim djeci.
Smještaj je udoban i prostran, a s balkona se pruža pogled na veličanstvene Dolomite.
Posjetitelji resorta hvale izvrsnu uslugu, čistoću, lokaciju i bogatstvo zabavnih sadržaja za djecu, što se odražava i u visokim ocjenama.
Iako neki gosti napominju da su cijene visoke ili da u vrhuncu sezone može doći do organizacijskih izazova, većina obitelji zaključuje da je Sonnwies Dolomites idealno mjesto za nezaboravan odmor u planinama, gdje priroda i zabava idu ruku pod ruku.
