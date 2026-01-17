Obavijesti

U SRCU DOLOMITA

FOTO Snijeg, smijeh i uživanje: Mjesto za savršeni obiteljski odmor u planinskom raju

Ako tražite mjesto gdje cijela obitelj može uživati u luksuzu, prirodi i bezbroj zabavnih aktivnosti, Familyhotel Sonnwies Dolomites u talijanskom Lusonu pravo je odredište
Smješten na 1.150 metara nadmorske visine u srcu UNESCO-ovih Dolomita, ovaj resort pruža spektakularne planinske panorame, čist zrak i idealnu bazu za planinarenje ljeti te skijanje zimi. | Foto: TripAdvisor
