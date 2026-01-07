FOTO Snijeg zabijelio Sisak: Prizori kakvi se rijetko viđaju

Tijekom noći i ranih jutarnjih sati snijeg je tiho padao, prekrivajući krovove kuća, parkove i šetnice uz Kupu. Ulice su osvanule bijele, a prigušeni zvukovi koraka i automobila dali su gradu rijetko doživljenu tišinu
U samom središtu grada, snijeg je ublažio svakodnevnu vrevu. Trgovi i pješačke zone izgledaju kao razglednice – stabla su savijena pod težinom snijega, klupe su gotovo neprepoznatljive, a iz izloga se reflektira bjelina koja dodatno pojačava zimski ugođaj.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Na prometnicama se vozi smanjenom brzinom, a gradske službe od ranog jutra čiste glavne pravce i nogostupe. Iako snijeg donosi poteškoće u prometu, čini se da ga mnogi Sisačani dočekuju s dozom vedrine – osobito djeca, koja su već iskoristila priliku za prve grude i tragove u netaknutoj bjelini.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Šetnja uz rijeke danas ima poseban šarm. Obale su tihe, voda tamna i mirna, u snažnom kontrastu s bijelim snijegom koji se zadržao na granama i stazama. Grad djeluje kao da je nakratko usporio, uronjen u zimski mir.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
