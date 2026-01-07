Obavijesti

ZIMA U GRADU

FOTO Snijeg zabijelio Sisak: Prizori kakvi se rijetko viđaju

Tijekom noći i ranih jutarnjih sati snijeg je tiho padao, prekrivajući krovove kuća, parkove i šetnice uz Kupu. Ulice su osvanu­le bijele, a prigušeni zvukovi koraka i automobila dali su gradu rijetko doživljenu tišinu
Snijeg je prekrio Sisak
U samom središtu grada, snijeg je ublažio svakodnevnu vrevu. Trgovi i pješačke zone izgledaju kao razglednice – stabla su savijena pod težinom snijega, klupe su gotovo neprepoznatljive, a iz izloga se reflektira bjelina koja dodatno pojačava zimski ugođaj. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
U samom središtu grada, snijeg je ublažio svakodnevnu vrevu. Trgovi i pješačke zone izgledaju kao razglednice – stabla su savijena pod težinom snijega, klupe su gotovo neprepoznatljive, a iz izloga se reflektira bjelina koja dodatno pojačava zimski ugođaj. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
