FOTO Snijeg zabijelio Sisak: Prizori kakvi se rijetko viđaju

Na prometnicama se vozi smanjenom brzinom, a gradske službe od ranog jutra čiste glavne pravce i nogostupe. Iako snijeg donosi poteškoće u prometu, čini se da ga mnogi Sisačani dočekuju s dozom vedrine – osobito djeca, koja su već iskoristila priliku za prve grude i tragove u netaknutoj bjelini. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL