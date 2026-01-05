FOTO Snježni div iz Bijelog Brda: Snjegović visok gotovo sedam metara postao hit sela
Bijelo Brdo kraj Osijeka ovih se dana može pohvaliti nesvakidašnjom zimskom atrakcijom. Nakon obilnog snijega, mještanin Vukašin Klajić (23) odlučio je pomaknuti granice i izgraditi snjegovića kakav se rijetko viđa. Ideja, koja je započela kao osobni izazov, ubrzo je prerasla u priču koja je okupila cijelo selo
- Napravit ću snjegovića visokog do strujnih žica. Htio sam ići korak dalje i oboriti sve svoje rekorde - odlučio je Vukašin Klajić (23) iz Bijelog Brda kraj Osijeka u subotu, čim je selo zabijelio snijeg. Ideja mu, kaže, nije došla slučajno – prije desetak godina, tijekom jedne od obilnijih snježnih zima koje pamti, zajedno s bratom izgradio je snjegovića visokog oko četiri metra.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL