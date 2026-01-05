FOTO Snježni div iz Bijelog Brda: Snjegović visok gotovo sedam metara postao hit sela

Osim što je donio osmijehe i zimski ugođaj, snježni div simbolizira zajedništvo i kreativnost, dok njegovi graditelji najavljuju kako bi cijela priča mogla dobiti i humanitarnu notu. - Druženje i igra... sve nam je to bilo zabavno, a sad planiramo staviti i jednu kutiju u kojoj bismo prikupljali novce za našu osnovnu školu, odnosno za djecu koja nemaju dovoljno novca za izlete, ekskurzije ili bilo drugo što će im biti potrebno - ispričao je Vukašin. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL