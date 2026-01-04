FOTO Snježni pokrivač pretvorio Samoborsko gorje i Kopački rit u prekrasnu zimsku čaroliju

U višim predjelima Samoborskog gorja pala je manja količina novog snijega, koja je prekrila vrhove i šumske staze tankim bijelim slojem. Iako količina nije velika, snijeg je stvorio zimski ugođaj i osvježio pejzaž. Na mjestima s hladnijim temperaturama, snijeg je ostao netaknut tijekom cijelog dana. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL