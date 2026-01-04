FOTO Snježni pokrivač pretvorio Samoborsko gorje i Kopački rit u prekrasnu zimsku čaroliju

U višim predjelima Samoborskog gorja pala je manja količina novog snijega, koja je prekrila vrhove i šumske staze tankim bijelim slojem. Temperature su ostale niske, pa je snijeg na nekim mjestima zadržao svježinu tijekom dana
U višim predjelima Samoborskog gorja pala je manja količina novog snijega, koja je prekrila vrhove i šumske staze tankim bijelim slojem. Iako količina nije velika, snijeg je stvorio zimski ugođaj i osvježio pejzaž. Na mjestima s hladnijim temperaturama, snijeg je ostao netaknut tijekom cijelog dana.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
U višim predjelima Samoborskog gorja pala je manja količina novog snijega, koja je prekrila vrhove i šumske staze tankim bijelim slojem. Iako količina nije velika, snijeg je stvorio zimski ugođaj i osvježio pejzaž. Na mjestima s hladnijim temperaturama, snijeg je ostao netaknut tijekom cijelog dana. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
U višim predjelima Samoborskog gorja pala je manja količina novog snijega, koja je prekrila vrhove i šumske staze tankim bijelim slojem. Iako količina nije velika, snijeg je stvorio zimski ugođaj i osvježio pejzaž. Na mjestima s hladnijim temperaturama, snijeg je ostao netaknut tijekom cijelog dana.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Lagani sniježni pokrivač osvježio je vegetaciju i naglasio konture drveća i grmlja. Zvukovi u prirodi postali su prigušeni, a šumske staze dobile su miran i tiši ugođaj. Životinje se privikavaju na novi sloj snijega, tražeći hranu i skrivališta.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Temperature u višim predjelima ostale su niske, što je omogućilo da se snijeg ne topi odmah. Vjetar je povremeno nanosio snijeg po strmim padinama, stvarajući male snježne nanose. Unatoč skromnoj količini, zimski ugođaj Samoborskog gorja sada je jasno vidljiv i očaravajući.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Snježno jutro u Kopačkom ritu obavilo je močvarne staze i obale rijeka tankim bijelim pokrivačem. Trske i drveće prekrivene su svježim snijegom, stvarajući mirnu i gotovo bajkovitu atmosferu. Tišina u močvari prekida se samo povremenim kricima ptica koje traže hranu.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Slapovi i kanali Kopačkog rita djeluju posebno slikovito dok snijeg lagano pada na njihove obale. Refleksija bijelog pokrivača u mirnoj vodi stvara dojam da je cijeli rezervat zamrznut u zimskoj idili. Posjetitelji uživaju u šetnji šumskim stazama, upijajući mir i svježinu jutra.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Životinje močvarnog kraja polako se privikavaju na snježne uvjete, a tragovi njihovih stopa u snijegu otkrivaju prisutnost lisica, jelena i vodenih ptica. Magla koja se povremeno diže nad vodom dodatno naglašava tajanstveni ugođaj zime. Svaki kutak Kopačkog rita u ovakvom jutru izgleda kao da je dio pažljivo oslikane zimske scene.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL