TRENUTAK ZA PAMĆENJE

FOTO Spektakl prirode! Duga je 'okrunila' most kod slapa Krčić

Sunce, voda i pravi trenutak - trebalo je samo malo svjetla da se iznad mosta pod moćnim slapom pojavi savršena duga. Prizor koji oduzima dah zabilježen je kod Topoljskog buka, poznatog i kao Veliki buk, u Kovačiću pokraj Knina
Knin: Slap Kr?i?, poznatiji kao Topoljski buk ili Veliki buk ukrašen dugom
Snaga vode koja se ruši niz sedrene barijere stvorila je prirodni spektakl, a duga koja se nadvila iznad mosta dodatno je naglasila ljepotu ovog krškog bisera. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Snaga vode koja se ruši niz sedrene barijere stvorila je prirodni spektakl, a duga koja se nadvila iznad mosta dodatno je naglasila ljepotu ovog krškog bisera. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
