FOTO Spektakl prirode! Duga je 'okrunila' most kod slapa Krčić

Sunce, voda i pravi trenutak - trebalo je samo malo svjetla da se iznad mosta pod moćnim slapom pojavi savršena duga. Prizor koji oduzima dah zabilježen je kod Topoljskog buka, poznatog i kao Veliki buk, u Kovačiću pokraj Knina
Snaga vode koja se ruši niz sedrene barijere stvorila je prirodni spektakl, a duga koja se nadvila iznad mosta dodatno je naglasila ljepotu ovog krškog bisera.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Fotografije prizora su toliko fantastične da su brojni prolaznici i posjetitelji odlučili zabilježiti ovaj prekrasan trenutak koji izgleda “kao iz razglednice”.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Slap Krčić, mjesto na kojem se rijeka Krčić obrušava u Krku, omiljena je destinacija izletnika, fotografa i zaljubljenika u prirodu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Posebno je atraktivan u razdoblju kada ima dovoljno vode, jer tada pokazuje svu svoju snagu i raskoš.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
