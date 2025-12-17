FOTO Središte Kutine obasjano adventskim sjajem: Glavni trg prepun šarenih ukrasa i lampica

Tijekom adventskog razdoblja središte Kutine odiše posebnim blagdanskim ugođajem, a gradske ulice i trgovi obasjani su tisućama lampica i ukrasa u najveselijim bojama
Posebnu pažnju posjetitelja i građana privlači Trg Franje Tuđmana, koji je i ove godine zablistao u neodoljivom blagdanskom ruhu, postavši središnje mjesto okupljanja, druženja i adventskih događanja.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Advent u Kutini donosi bogat i raznolik program namijenjen svim generacijama – od prigodnih koncerata, dječjih radionica i zabavnih sadržaja, do gastronomske ponude koja upotpunjuje blagdansku atmosferu. Manifestacija iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj kao važan društveni i turistički događaj, koji u grad unosi toplinu, radost i zajedništvo uoči božićnih i novogodišnjih blagdana.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da posjete Advent u Kutini te uživaju u bogatom programu i čaroliji blagdana koja će grad pratiti sve do 9.1.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
