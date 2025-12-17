Obavijesti

BLAGDANSKO RUHO

FOTO Središte Kutine obasjano adventskim sjajem: Glavni trg prepun šarenih ukrasa i lampica

Tijekom adventskog razdoblja središte Kutine odiše posebnim blagdanskim ugođajem, a gradske ulice i trgovi obasjani su tisućama lampica i ukrasa u najveselijim bojama
Brojne lampice krase Advent u Kutini
Posebnu pažnju posjetitelja i građana privlači Trg Franje Tuđmana, koji je i ove godine zablistao u neodoljivom blagdanskom ruhu, postavši središnje mjesto okupljanja, druženja i adventskih događanja. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
