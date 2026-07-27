FOTO Stajat će vam savršeno! Idealna haljina za vašu građu

Haljina koja savršeno stoji ne ovisi samo o trendovima, već i o tome koliko odgovara građi tijela. Pravilno odabran kroj može istaknuti ono što želite naglasiti, ali i stvoriti skladnije proporcije. Bez obzira na to imate li građu pješčanog sata, kruške, jabuke ili neku drugu siluetu, postoji model koji će vam pristajati kao saliven. Upravo zato vrijedi poznavati osnovne karakteristike različitih tipova građe prije kupnje nove haljine
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U nastavku donosimo vodič koji će vam pomoći da lakše pronađete idealan model za svoju figuru.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo vodič koji će vam pomoći da lakše pronađete idealan model za svoju figuru.
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Foto: 123RF
U nastavku donosimo vodič koji će vam pomoći da lakše pronađete idealan model za svoju figuru.
| Foto: 123RF
PJEŠČANI SAT.
Ramena i bokovi približno su jednake širine, a struk je jasno naglašen. Ovoj građi pristaju haljine koje prate liniju tijela, modeli s naglašenim strukom, wrap krojevi te uske i pencil haljine koje ističu prirodne proporcije.
| Foto: Mohito
KRUŠKA.
Kod kruškolike građe bokovi su širi od ramena, a struk je izražen. Najbolji izbor su A-kroj, haljine s naglašenim ramenima, puf rukavima ili zanimljivim dekolteom koji vizualno uravnotežuju siluetu i privlače pažnju na gornji dio tijela.
| Foto: Reserved
JABUKA.
Građu jabuke karakterizira puniji središnji dio tijela, dok su noge često vitke. Odlično pristaju empire kroj, haljine koje padaju ravno preko trbuha te modeli s V-izrezom koji izdužuju figuru i stvaraju skladnije proporcije.
| Foto: About You
PRAVOKUTNIK.
Ramena, struk i bokovi gotovo su jednake širine pa je cilj stvoriti dojam oblina. Haljine s remenom, volanima, naborima ili peplum detaljima naglašavaju struk i daju ženstveniju siluetu.
| Foto: Answear
OBRNUTI TROKUT.
Ramena su šira od bokova pa je poželjno postići ravnotežu između gornjeg i donjeg dijela tijela. Najbolje izgledaju A-kroj haljine, modeli s punijom suknjom ili detaljima na bokovima koji dodaju volumen donjem dijelu figure.
| Foto: Sinsay
ATLETSKA GRAĐA.
Atletska građa ima ravniju siluetu, snažnija ramena i manje izražen struk. Najbolje pristaju haljine s naborima, volanima, peplum detaljima ili remenom koji stvaraju dojam ženstvenijih oblina.
| Foto: Orsay
OVALNA GRAĐA.
Kod ovalne građe najveći naglasak je na središnjem dijelu tijela, dok su ramena i bokovi zaobljeniji. Haljine ravnog kroja, modeli s V-izrezom i lagano lepršavim materijalima izdužuju figuru i pružaju ugodan osjećaj pri nošenju.
| Foto: Bonprix
DIJAMANT.
Dijamantna građa ima uža ramena i bokove, dok je struk manje izražen ili nešto širi. Najbolji izbor su haljine koje dodaju volumen ramenima i donjem dijelu tijela te vizualno naglašavaju struk.
| Foto: Zalando
SITNA (PETITE) GRAĐA.
Osobe nižeg rasta najbolje izgledaju u jednostavnijim krojevima koji izdužuju figuru. Kraće haljine, modeli visokog struka i jednobojne kombinacije stvaraju dojam višeg stasa.
| Foto: About You
VISOKA GRAĐA.
Visokim ženama pristaju gotovo svi krojevi, posebno maksi haljine, modeli s naglašenim strukom i slojevitim detaljima. Veći uzorci i vodoravni detalji dodatno naglašavaju skladne proporcije.
| Foto: About You