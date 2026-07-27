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PJEŠČANI SAT, KRUŠKA...

FOTO Stajat će vam savršeno! Idealna haljina za vašu građu

Haljina koja savršeno stoji ne ovisi samo o trendovima, već i o tome koliko odgovara građi tijela. Pravilno odabran kroj može istaknuti ono što želite naglasiti, ali i stvoriti skladnije proporcije. Bez obzira na to imate li građu pješčanog sata, kruške, jabuke ili neku drugu siluetu, postoji model koji će vam pristajati kao saliven. Upravo zato vrijedi poznavati osnovne karakteristike različitih tipova građe prije kupnje nove haljine
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FOTO Stajat će vam savršeno! Idealna haljina za vašu građu
U nastavku donosimo vodič koji će vam pomoći da lakše pronađete idealan model za svoju figuru. | Foto: 123RF
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U nastavku donosimo vodič koji će vam pomoći da lakše pronađete idealan model za svoju figuru. | Foto: 123RF
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