FOTO Stručnjak za putovanja odabrao 10 lokacija koje trebate posjetiti u 2026. godini

1. EL SALVADOR: Možda će vas iznenaditi da je El Salvador sigurniji od Argentine, Brazila i SAD-a te da se redovito rangira kao najsigurnija zemlja u Americi. Ova zemlja koju je pratila loša reputacija prirodni je raj pacifičkih obalnih gradova, vulkanskih jezera i majanskih ruševina. Putnici mogu uživati ​​u Ruti de las Flores koja vijuga kroz slapove i divlje cvijeće, ispijati svježi café con leche na lokalnim plantažama, grickati mango i kupati se u vulkanskim termalnim izvorima. Iako njegova popularnost raste, uglavnom ćete ga imati samo za sebe. Turistička infrastruktura se još razvija, ali vaš novčanik to neće osjetiti jer će vas taksi, pivo i ručak vjerojatno koštati samo nekoliko eura. | Foto: Sergi Reboredo/SIPA USA