FOTO Stručnjak za putovanja odabrao 10 lokacija koje trebate posjetiti u 2026. godini

Od neonskih svjetala Seula do slapova El Salvadora, od drevnih vinograda Gruzije do prve britanske svemirske luke, postoji mnogo toga za izabrati kada su u pitanju putovanja.
Toliko mjesta za posjetiti, a tako malo vremena. Možda je vrijeme da proširite vidike malo dalje od popularnih i razvikanih destinacija. Pomoći ćemo vam da pobjegnete na toplije ili planirate veliko putovanje kasnije ove godine.
| Foto: shutterstock
Toliko mjesta za posjetiti, a tako malo vremena. Možda je vrijeme da proširite vidike malo dalje od popularnih i razvikanih destinacija. Pomoći ćemo vam da pobjegnete na toplije ili planirate veliko putovanje kasnije ove godine.
|
Foto: shutterstock
Toliko mjesta za posjetiti, a tako malo vremena. Možda je vrijeme da proširite vidike malo dalje od popularnih i razvikanih destinacija. Pomoći ćemo vam da pobjegnete na toplije ili planirate veliko putovanje kasnije ove godine.
| Foto: shutterstock
1. EL SALVADOR: Možda će vas iznenaditi da je El Salvador sigurniji od Argentine, Brazila i SAD-a te da se redovito rangira kao najsigurnija zemlja u Americi. Ova zemlja koju je pratila loša reputacija prirodni je raj pacifičkih obalnih gradova, vulkanskih jezera i majanskih ruševina. Putnici mogu uživati u Ruti de las Flores koja vijuga kroz slapove i divlje cvijeće, ispijati svježi café con leche na lokalnim plantažama, grickati mango i kupati se u vulkanskim termalnim izvorima. Iako njegova popularnost raste, uglavnom ćete ga imati samo za sebe. Turistička infrastruktura se još razvija, ali vaš novčanik to neće osjetiti jer će vas taksi, pivo i ručak vjerojatno koštati samo nekoliko eura.
| Foto: Sergi Reboredo/SIPA USA
2. SEUL: S fenomenom Squid Gamea i K-Popa, ne čudi da je Južna Koreja sve privlačnija destinacija turistima. U prijestolnici možete uživati u karaoke barovima osvijetljenim neonskim svjetlima u Hongdaeu, posjetiti Dongdaemun Design Plazu (DDP) te razveseliti nepve roštiljem ili bibimbapom i ramenom u lokalnim zalogajnicama. Tu je i korejska kultura koja seže tisućama godina unatrag u raskošne kraljevske palače i budističke hramove.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. UNST: Od sljedeće godine mnogi ljubitelji svemira više neće morati prelaziti Atlantik kako bi vidjeli ispaljivanje raketa. SaxaVord na Unstu na Shetlandskim otocima bit će prva europska svemirska luka, ako pobijedi u utrci s Andøyom u Norveškoj i uspješno lansira vertikalnu raketu 2026. godine. Lokacija trenutno nema sadržaja za turiste, ali to vjerojatno neće odvratiti one koji žele doći i u čudu gledati nakon što se prijave u obližnji hotel Baltasound, najsjeverniji hotel u Velikoj Britaniji.
4. GRUZIJA: Još jedna destinacija koju morate posjetiti u 2026. godini je Gruzija. Može se pohvaliti najvišim planinskim lancem u Europi, najstarijim vinogradima na svijetu, crnomorskim ljetovalištima i špiljskim samostanima koji su na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Glavni grad, Tbilisi, veći dio desetljeća slovi za jedan od najuzbudljivijih europskih gradova - povijesni, prekrasan i sa svom energijom nove, neovisne države. Easy Jet će vas iz Milana odvesti direktnim letom za 80-ak eura.
| Foto: SOPA Images/SIPA USA
5. SKANDINAVIJA: Za one koji traže skijaški odmor, sjevernije geografske širine Skandinavskih planina nude više snijega ranije u sezoni. Toplije zime znače da turisti sve više plaćaju za alpska skijanja u Francuskoj i Švicarskoj, a pronalaze tek nešto više od blatnjave planine. Skandinavski planinski lanac proteže se na 1700 km, gotovo cijelom dužinom Švedske i Norveške.
6. OLIMPUS RIVIJERA, GRČKA: Najpopularniji grčki otoci preplavljeni su turistima svakog ljeta, a troškovi su naglo porasli pod teretom potražnje. Rivijera Olimpus pruža više mogućnosti za nešto manje novca. Plaže i odmarališta ovdje se protežu oko podnožja planine Olimp - doma Zeusa i bezbrojnih starogrčkih, rimskih i kršćanskih arheoloških nalazišta, te jednog od najneobičnijih i najprepoznatljivijih prirodnih čuda Europe. U Olympiaki Aktiju i Neoi Poroiju pronaći ćete pješčane plaže, taverne i barove, ali s malo više lokalnog okusa (i cijena). Praznici počinju na aerodromu u Solunu, koji ima jeftine letove Zagreba, a pristupačne hotele pronaći ćete i duž cijele obale.
7. VIKTORIJINI SLAPOVI, ZIMBABVE: Mjesto koje je prvi put procvjetalo 80-ih. Sada se desetak luksuznih smještaja, kampova i odmarališta otvorilo ili se otvara ove godine u blizini najvećeg slapa na svijetu. Zamislite privatne bazene, barove u bazenu i apartmane uz rijeku gdje možete promatrati mnoštvo nilskih konja kako plivaju. Nove regionalne zračne rute i 24-satni prijelaz između Zambije i Zimbabvea, koji dijele slapove, dio su oživljavanja turizma ovdje, ali uglavnom se radi o povjerenju u stabilnost Zimbabvea. Ljubitelji safarija s ograničenim budžetom mogu vidjeti slonove, krokodile, lavove i leoparde, dok odvažniji mogu splavariti na divljim vodama i skakati bungee ili se helikopterom provozati oko slapova.
| Foto: IMAGO/Kai Horstmann/IMAGOSTOCK&P
8. GIZA, EGIPAT: Nakon dva desetljeća rada, nedavno otvoreni Veliki egipatski muzej u Gizi obećava konačno otkriti misterij piramida koje se nalaze u blizini. Jedno od najvećih blaga među više od 100.000 artefakata i arheoloških nalaza je grobnica Tutankamona, uključujući njegov zlatni sarkofag. Tu se nalazi kolosalni kip faraona Ramzesa II. težak 83 tone i pogrebni brod Khufu star 4500 godina koji je toliko dobro očuvan da stručnjaci kažu da bi danas mogao ploviti. Neviđen uvid u antiku koji će privući milijune posjetitelja.
s
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. MASSACHUSETTS, SAD: 4. srpnja 2026. Sjedinjene Američke Države proslavit će 250 godina od proglašenja Deklaracije o neovisnosti. Velike proslave planirane su u mnogim gradovima, ali ako trebate odabrati odredište, Massachusetts je odigrao ključnu ulogu. U Bostonu su kolonisti sipali čaj u luku, a prve bitke Američkog rata za neovisnost dogodile su se u Lexingtonu i Concordu. Od rekonstrukcija do vatrometa, stotine događaja planirane su diljem države.
| Foto: Wasin Pummarin
10. KANADA: Dok se Kanađani suočavaju s teškim tarifama Donalda Trumpa, pravo je vrijeme da svoj novac za odmor ponesete ovdje umjesto u SAD. Vancouver konkurira većini američkih gradova po kulturi, hrani i uzbuđenju, dok nacionalni parkovi nude arktičke tundre, prostrane planinske lance, brvnare i grizlije u golemim prostranstvima netaknute divljine.