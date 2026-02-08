Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ČUDESNE DESTINACIJE

FOTO Stručnjak za putovanja odabrao 10 lokacija koje trebate posjetiti u 2026. godini

Od neonskih svjetala Seula do slapova El Salvadora, od drevnih vinograda Gruzije do prve britanske svemirske luke, postoji mnogo toga za izabrati kada su u pitanju putovanja.
Woman,Traveler,With,Baggage,,Passenger,Waiting,For,The,Train,On
Toliko mjesta za posjetiti, a tako malo vremena. Možda je vrijeme da proširite vidike malo dalje od popularnih i razvikanih destinacija. Pomoći ćemo vam da pobjegnete na toplije ili planirate veliko putovanje kasnije ove godine. | Foto: shutterstock
1/12
Toliko mjesta za posjetiti, a tako malo vremena. Možda je vrijeme da proširite vidike malo dalje od popularnih i razvikanih destinacija. Pomoći ćemo vam da pobjegnete na toplije ili planirate veliko putovanje kasnije ove godine. | Foto: shutterstock
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026