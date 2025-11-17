Obavijesti

TRADICIONALNI RECEPT

FOTO Štrudli s vrganjima bili su hit sajma u Grubišnom polju

Grubišno polje ugostilo je preko vikenda 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja. Odazvali su se brojni izlagači i posjetitelji. Drugog dana u sklopu sajma održana je i prezentacija te degustacija kako napraviti domaće vučeno tijesto za štrudle na tradicionalni način kako su to radile bake, a što je bilo iznimno zanimljivo za posjetitelje, tim više jer su štrudle u svom nesvakidašnjem nadjevu sadržavale vrganje, pa su neki prvi puta kušali štrudle od vrganja
Grubišno Polje: Prikaz pravljenja nesvakidašnjih štrudli s vrganjima bila je velika atrakcija sajma
19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja privukao je mnoge znatiželjnike u Grubišno polje preko vikenda. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja privukao je mnoge znatiželjnike u Grubišno polje preko vikenda.
