KOMFOR OD 7 ZVJEZDICA

FOTO Super luksuz: Pogledajte kako izgleda jahta britanskog milijardera Johna Caudwella

Vlasnik ove luksuzne jahte, koja nosi ime Titania te se nalazi u Monaku, je Britanac John Caudwell, osnivač kompanije Phones4u. Unutra je sve opremljeno po pravilima prostora i usluge sa 7 zvjezdica, što je super luksuzno
Ova 90 milijuna eura vrijedna jahta duga 73 metra, nazvana prema kraljici vila iz Shakespeareova Sna ivanjske noći, raspolaže sa šest paluba, interijerom od bogatih drvenih obloga, luksuznim tekstilima i panoramskim pogledom
Ova 90 milijuna eura vrijedna jahta duga 73 metra, nazvana prema kraljici vila iz Shakespeareova Sna ivanjske noći, raspolaže sa šest paluba, interijerom od bogatih drvenih obloga, luksuznim tekstilima i panoramskim pogledom
