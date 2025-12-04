FOTO Super luksuz: Pogledajte kako izgleda jahta britanskog milijardera Johna Caudwella

Vlasnik ove luksuzne jahte, koja nosi ime Titania te se nalazi u Monaku, je Britanac John Caudwell, osnivač kompanije Phones4u. Unutra je sve opremljeno po pravilima prostora i usluge sa 7 zvjezdica, što je super luksuzno
Ova 90 milijuna eura vrijedna jahta duga 73 metra, nazvana prema kraljici vila iz Shakespeareova Sna ivanjske noći, raspolaže sa šest paluba, interijerom od bogatih drvenih obloga, luksuznim tekstilima i panoramskim pogledom
Ova 90 milijuna eura vrijedna jahta duga 73 metra, nazvana prema kraljici vila iz Shakespeareova Sna ivanjske noći, raspolaže sa šest paluba, interijerom od bogatih drvenih obloga, luksuznim tekstilima i panoramskim pogledom |
Foto:
Ova 90 milijuna eura vrijedna jahta duga 73 metra, nazvana prema kraljici vila iz Shakespeareova Sna ivanjske noći, raspolaže sa šest paluba, interijerom od bogatih drvenih obloga, luksuznim tekstilima i panoramskim pogledom
Uz zajedničke prostore, jahta ima i dva apartmana za vlasnika, od kojih jedan uključuje privatni spa salon i odvojeni dnevni prostor.
Iako je Caudwell vlasnik, Titaniju posjećuje tek jednom ili dvaput godišnje. U ostatku godine dostupna je za najam VIP gostima po cijeni od oko 680.000 eura tjedno
| Foto: Channel4
Za gastronomiju je zadužen glavni chef Tom, treniran u Michelin kuhinjama, s gotovo deset godina profesionalnog iskustva. Kaže da rad na jahti zahtijeva iznimno visoke standarde, ponekad u vrlo kratkom roku. Sastojci se nabavljaju svježi i vrhunske kvalitete, od kavijara do šampanjca.
| Foto: channel4
Titania uključuje i potpuno opremljenu teretanu, od koje Caudwell često koristi sve mogućnosti. „Imamo instruktore za fitness i pilates, kozmetičare… sve što gost može poželjeti.“
| Foto: channel4
Kako bi gosti maksimalno iskoristili boravak na moru, na krmi se nalazi beach club s opremom za vodene sportove vrijednom oko 220.000 eura, uključujući jet-ski vozila.
| Foto: channel4
John, 73-godišnji milijarder i osnivač tvrtke Phones4u, ima dugogodišnju partnericu Modestu (42), s kojom ima dvoje djece. Na luksuznoj jahti Titania njih četvero uživaju u usluzi posade od 21 člana, koja pruža potpuno personalizirani i vrhunski doživljaj.
| Foto: Instagram
Foto channel4