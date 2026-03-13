FOTO Sve joj je na mjestu! Prije su je ismijavali, danas zarađuje ogromne cifre kao model

Mlada influencerica i model Selina Amy danas zarađuje velike svote novca zahvaljujući svom izgledu i popularnosti na društvenim mrežama, iako je kao dijete bila žrtva nasilja zbog fizičkih karakteristika
Selina je odrasla u malom mjestu u Nizozemskoj gdje se često osjećala kao autsajderica. Ova 23.godišnjakinja, napola Vijetnamka, napola Nizozemka veoma se izdvajala u sredini u kojoj je većina ljudi bila plavokoso i plavookih očiju.
| Foto: Instagram/selina.amy
Selina je odrasla u malom mjestu u Nizozemskoj gdje se često osjećala kao autsajderica. Ova 23.godišnjakinja, napola Vijetnamka, napola Nizozemka veoma se izdvajala u sredini u kojoj je većina ljudi bila plavokoso i plavookih očiju. |
Foto: Instagram/selina.amy
Selina je odrasla u malom mjestu u Nizozemskoj gdje se često osjećala kao autsajderica. Ova 23.godišnjakinja, napola Vijetnamka, napola Nizozemka veoma se izdvajala u sredini u kojoj je većina ljudi bila plavokoso i plavookih očiju.
| Foto: Instagram/selina.amy
Kako je ispričala u intervjuu, vršnjaci su je u školi zadirkivali zbog oblika očiju i njezinih azijskih crta lica. Zbog toga je dugo imala problema s vlastitim samopouzdanjem. - Željela sam izgledati kao svi ostali. Djeca su me stalno ismijavala i nisam se osjećala lijepo - ispričala je.
| Foto: Instagram/selina.amy
Situacija se počela mijenjati kada je Selina počela dijeliti svoj život na društvenim mrežama. Umjesto da skriva svoje porijeklo, odlučila je prihvatiti vlastiti identitet i pokazati ga javnosti.
| Foto: Instagram/selina.amy
Danas na Instagramu ima više od 121 tisuće pratitelja, a objavljuje fotografije iz svakodnevnog života, putovanja i modne sadržaje. Upravo joj ta online prisutnost donosi šesteroznamenkaste godišnje prihode kroz suradnje s brendovima i digitalni sadržaj.
| Foto: Instagram/selina.amy
Veliki utjecaj na njezin život imalo je i vrijeme koje je provela u Vijetnamu, odakle potječe njezina majka. Tamo je, kaže, počela bolje razumjeti vlastitu kulturu, tradiciju i obiteljske korijene. To iskustvo opisala je kao “iscjeljujuće”, jer joj je pomoglo da prihvati dio identiteta kojeg je prije pokušavala sakriti.
| Foto: Instagram/selina.amy
Osim modelingom i društvenim mrežama, Selina je studirala psihologiju i specijalno obrazovanje, dijelom zato što je željela razumjeti zašto ljudi ponekad povređuju druge. To joj je pomoglo da shvati koliko je važno razvijati unutarnje samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti.
| Foto: Instagram/selina.amy
Danas, kada je postala uspješna influencerica, kaže da više ne osjeća ljutnju prema ljudima koji su je nekada zadirkivali. Naprotiv, nada se da će njezina priča potaknuti druge na veću empatiju i prihvaćanje različitosti. - Nadam se da su moji bivši nasilnici dobro, samo želim da svoju djecu odgajaju drugačije - poručila je. Ističe kako je upravo ono zbog čega je bila ismijavana danas postalo središnji dio njezina identiteta i karijere.
| Foto: Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy
Foto Instagram/selina.amy