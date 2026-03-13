FOTO Sve joj je na mjestu! Prije su je ismijavali, danas zarađuje ogromne cifre kao model

Danas, kada je postala uspješna influencerica, kaže da više ne osjeća ljutnju prema ljudima koji su je nekada zadirkivali. Naprotiv, nada se da će njezina priča potaknuti druge na veću empatiju i prihvaćanje različitosti. - Nadam se da su moji bivši nasilnici dobro, samo želim da svoju djecu odgajaju drugačije - poručila je. Ističe kako je upravo ono zbog čega je bila ismijavana danas postalo središnji dio njezina identiteta i karijere. | Foto: Instagram/selina.amy