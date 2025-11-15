FOTO Sve miriše na pravu jesen: Grubišno Polje pretvorilo se u raj sira, meda i vrganja!

Nakon petogodišnje pauze, Grad Grubišno Polje lani je nastavio gdje je stao te organizirao dvodnevni 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja. Odazvali su se brojni izlagaČi i posjetitelji...
Više od 100 izlagača iz svih dijelova Hrvatske među kojima su proizvođači sira i meda, OPG-ovi, obrti, tvrtke, udruge, domaće radinosti, proizvođači rukotvorina i drugi okupit će se od danas, 15. do nedjelje, 16. studenoga na sajmu kako bi posjetiteljima prezentirati vrhunske autohtone domaće proizvode.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
|
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Osim sireva i mliječnih proizvoda, meda i pčelinjih prerađevina, vrganja i drugih gljiva, nude se i ostali domaći proizvodi od pekmeza i džemova do suhomesnatih delicija, rakija, likera, začina i rukotvorina.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ponajveća gužva prvog dana bila je na izložbenom prostoru gdje je po prvi put predstavljeno glavno jelo s južne Bilogore. To je druga faza projekta stvaranja autentičnog menija s južne Bilogore, nakon što je lani na sajmu predstavljen desert. Recept za glavno jelo osmislio je chef Ivan Đukić.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Natjecateljski duh neće izostati jer upravo na sajmu će se proglasiti najbolji sir i med, ali i najljepše i najkreativnije uređeni štand, a u sklopu manifestacije bit će organizirane edukacije i predavanja posvećene vrganjima i drugim gljivama i njihovoj ulozi u prirodi.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Drugi dan sprema se tradicionalno omiljena točka sajma ČVARKIJADA - natjecanje za Majstora u pravljenju čvaraka, a posebnu pozornost zasigurno će privući i prezentacija i degustacija domaćih štruklji s vrganjima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Kroz spoj domaće proizvodnje i bogate tradicije posjetitelji Sajma kroz okuse, mirise i običaje imaju priliku otkriti na jednom mjestu bilogorsko naslijeđe i sa sobom ponijeti nezaboravno iskustvo.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Uz izvrsnu gastronomsku ponudu, moći će se uživati i u raznovrsnom glazbenom programu - od smotre folklora koji čuvaju tradiciju ovih krajeva do tamburaških sastava koji će zasigurno rasplesati i raspjevati publiku.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
