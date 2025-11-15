Obavijesti

ZA PRSTE POLIZATI

FOTO Sve miriše na pravu jesen: Grubišno Polje pretvorilo se u raj sira, meda i vrganja!

Nakon petogodišnje pauze, Grad Grubišno Polje lani je nastavio gdje je stao te organizirao dvodnevni 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja. Odazvali su se brojni izlagaČi i posjetitelji...
Grubišno Polje: Otvoren dvodnevni 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja
Više od 100 izlagača iz svih dijelova Hrvatske među kojima su proizvođači sira i meda, OPG-ovi, obrti, tvrtke, udruge, domaće radinosti, proizvođači rukotvorina i drugi okupit će se od danas, 15. do nedjelje, 16. studenoga na sajmu kako bi posjetiteljima prezentirati vrhunske autohtone domaće proizvode. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
