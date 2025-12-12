FOTO Sve se sjaji: Blagdanska čarolija preplavila Stradun
Blagdanska rasvjeta, diskretna i elegantna, naglasila je kamenu ljepotu stare gradske jezgre u Dubrovniku. Grad je postao hit među posjetiteljima koji su upravo u prosincu željeli doživjeti njegovo najromantičniju atmosferu
Prvi hladniji dani nisu spriječili šetnju Stradunom, gdje se uz miris kuhanog vina, citrusa i dalmatinskih slastica stvarao savršen blagdanski ambijent. Kamene fasade i povijesne crkve ukrašeni su blagdanskim ukrasima i lampicama. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL