ZIMA S POTPISOM

FOTO Šekoranjina blagdanska čarolija: Tihi dekor u izlozima i hotelima je pravi spektakl

Ako postoji jedno nepisano pravilo kojeg se Saša Šekoranja uvijek drži, onda je to da dekoracije ne smiju izgledati isforsirano ni umjetno. Upravo taj osjećaj prirodnosti i slojevitosti povezuje sve njegove zimske projekte ove sezone, od prepoznatljivog izloga u Zagrebu, preko blagdanskog uređenja hotela, do adventskih vjenčića koji su osvojili društvene mreže
FOTO Šekoranjina blagdanska čarolija: Tihi dekor u izlozima i hotelima je pravi spektakl
Kao i svake zime, Šekoranjin vlastiti izlog ponovno se nametnuo kao jedno od nezaobilaznih adventskih stajališta u gradu, mjesto pred kojim se zastaje, fotografira i tiho promatra. | Foto: Instagram/sasasekoranja
Kao i svake zime, Šekoranjin vlastiti izlog ponovno se nametnuo kao jedno od nezaobilaznih adventskih stajališta u gradu, mjesto pred kojim se zastaje, fotografira i tiho promatra. | Foto: Instagram/sasasekoranja
