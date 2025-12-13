FOTO Šekoranjina blagdanska čarolija: Tihi dekor u izlozima i hotelima je pravi spektakl

Ako postoji jedno nepisano pravilo kojeg se Saša Šekoranja uvijek drži, onda je to da dekoracije ne smiju izgledati isforsirano ni umjetno. Upravo taj osjećaj prirodnosti i slojevitosti povezuje sve njegove zimske projekte ove sezone, od prepoznatljivog izloga u Zagrebu, preko blagdanskog uređenja hotela, do adventskih vjenčića koji su osvojili društvene mreže
Kao i svake zime, Šekoranjin vlastiti izlog ponovno se nametnuo kao jedno od nezaobilaznih adventskih stajališta u gradu, mjesto pred kojim se zastaje, fotografira i tiho promatra.
Kao i svake zime, Šekoranjin vlastiti izlog ponovno se nametnuo kao jedno od nezaobilaznih adventskih stajališta u gradu, mjesto pred kojim se zastaje, fotografira i tiho promatra.

Umjesto klasične blagdanske raskoši i očekivanih dekorativnih klišeja, prostor je pretvoren u mirnu zimsku scenografiju u kojoj sve djeluje promišljeno, nenametljivo i prirodno.
Dominiraju prirodni materijali, prigušene nijanse i slojeviti detalji koji ne traže pažnju, nego je diskretno osvajaju.
Ništa ne djeluje novo ni isforsirano, svaki element izgleda kao da je ondje oduvijek, kao dio jedne veće, smirene priče.
Upravo u toj suzdržanosti krije se snaga izloga: on ne privlači pogled glasno, već tiho, gotovo intuitivno, zbog čega prolaznici često zastanu i zadrže se dulje nego što su planirali.
Izlog tako još jednom briše granicu između florističkog dizajna i umjetničke instalacije, potvrđujući Šekoranjinu sposobnost da i najjednostavnijim sredstvima stvori atmosferu koja se pamti.
Njegov se estetski potpis ove zime preselio i u interijer Amadria Park Hotela Capital u samom središtu Zagreba.
Šekoranja je hotelski prostor obogatio zimskim dekoracijama koje poštuju arhitekturu i karakter zgrade, bez viška sjaja i pretjerivanja.
Zelenilo, teksture i pažljivo birani blagdanski akcenti stvaraju osjećaj topline i profinjene elegancije, daleko od uobičajenih hotelskih klišeja.
Pogledajte kako je svoj estetski potpis prenio i u druge hotelske prostore te stvorio atmosferu koja ostaje u pamćenju gostiju.
Posebno mjesto u njegovu zimskom opusu zauzimaju i adventski vjenčići.
Rađeni od prirodnih materijala i svedeni na mirnu paletu boja, djeluju nenametljivo, ali izrazito snažno.
Svaki od njih nosi dojam rukopisa i osobnog pristupa, a ne masovne proizvodnje, upravo ono što Šekoranja dosljedno zagovara.
Izlog, hotel ili vjenčić, format se mijenja, ali filozofija ostaje ista. Dekoracija, prema Saši Šekoranji, mora imati karakter, emociju i osjećaj prirodnosti.
Upravo zato njegovi zimski projekti ne djeluju kao prolazni trend, već kao vizualna priča koja se pamti i kojoj se iz godine u godinu vraćamo.
