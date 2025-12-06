Obavijesti

MAMILI SVIMA OSMIJEHE!

FOTO Sveti Nikola na klizalištu u Areni Pula razveselio mališane

Na klizalištu u Areni danas je održan veseli doček Svetog Nikole, Krampusa i anđela, događaj koji je privukao brojne obitelji i još jednom unio blagdansko raspoloženje u središte grada
Pula: Sveti Nikola stigao je u Arenu
Mališani su s nestrpljenjem iščekivali dolazak omiljenog sveca, dok je uz njega stigao i nestašni Krampus, zadužen za malo preplašiti, ali i razveseliti okupljene. Tu je i anđeo, kao desna ruka Nikole. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
