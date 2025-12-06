FOTO Sveti Nikola na klizalištu u Areni Pula razveselio mališane

Na klizalištu u Areni danas je održan veseli doček Svetog Nikole, Krampusa i anđela, događaj koji je privukao brojne obitelji i još jednom unio blagdansko raspoloženje u središte grada
Mališani su s nestrpljenjem iščekivali dolazak omiljenog sveca, dok je uz njega stigao i nestašni Krampus, zadužen za malo preplašiti, ali i razveseliti okupljene. Tu je i anđeo, kao desna ruka Nikole.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
|
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Sveti Nikola je djeci dijelio slatkiše i prigodne poklone, a cijeli događaj protekao je u atmosferi smijeha, glazbe i zimskih radosti na ledu. Klizalište, okruženo povijesnim zidinama pulske Arene, dodatno je pojačalo čaroliju i stvorilo prizor koji se rijetko gdje može doživjeti.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Roditelji i posjetitelji uživali su u zajedništvu, dok su najmlađi neumorno kružili ledenom plohom, ponosno pokazujući svoje klizačke vještine. Doček Svetog Nikole i Krampusa u Areni još je jednom potvrdio da Pula zna stvoriti nezaboravnu adventsku atmosferu koja oduševljava sve generacije.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
