FOTO Tango plešu i stari i mladi

Jučer se na zagrebačkom Zrinjevcu plesalo u ritmu tanga, swinga i evergreena. Posjetitelji svih generacija prvo su učili osnovne korake tanga, a potom uživali i zaplesali uz trosatni nastup The Sway Banda
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Jučer se na Zrinjevcu plesalo u ritmu tanga, swinga i evergreena. Plesnjak je održan u Glazbenom paviljonu, s početkom u 18 sati.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Jučer se na Zrinjevcu plesalo u ritmu tanga, swinga i evergreena. Plesnjak je održan u Glazbenom paviljonu, s početkom u 18 sati. |
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Jučer se na Zrinjevcu plesalo u ritmu tanga, swinga i evergreena. Plesnjak je održan u Glazbenom paviljonu, s početkom u 18 sati.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Večer je otvorila jednosatna radionica tanga pod vodstvom Nicolasa iz Plesnog centra Zagreb, a posjetitelji su mogli naučiti i isprobati osnovne korake i pokrete tanga.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Nakon radionice nastupio je The Sway Band. Tijekom trosatnog programa izvodio swing i poznate evergreen standarde.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Na plesnjaku su se okupili posjetitelji različitih generacija, a atmosfera je bila opuštena i neformalna.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Plesnjak na Zrinjevcu dio je programa koji spaja ples, glazbu i ljetna druženja na otvorenom u središtu Zagreba.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL