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NA ZAGREBAČKOM ZRINJEVCU

FOTO Tango plešu i stari i mladi

Jučer se na zagrebačkom Zrinjevcu plesalo u ritmu tanga, swinga i evergreena. Posjetitelji svih generacija prvo su učili osnovne korake tanga, a potom uživali i zaplesali uz trosatni nastup The Sway Banda
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Zagreb: Tango na zrinjevackom plesnjaku
Jučer se na Zrinjevcu plesalo u ritmu tanga, swinga i evergreena. Plesnjak je održan u Glazbenom paviljonu, s početkom u 18 sati. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Jučer se na Zrinjevcu plesalo u ritmu tanga, swinga i evergreena. Plesnjak je održan u Glazbenom paviljonu, s početkom u 18 sati. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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