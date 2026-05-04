FOTO Top 40: Ovo su laneni komadi koji se nose ove sezone

Laneni komadi i ove sezone dominiraju modnim kolekcijama zahvaljujući svojoj prozračnosti, udobnosti i bezvremenskom izgledu. Ipak, ove godine mnoge će iznenaditi osjetno više cijene u odnosu na prošlu sezonu
U nastavku pogledajte najbolje odjevne komade od lana na tržištu i njihove cijene. LANENI SAKO ZA ODIJELO S REMENOM: 69.99 eura
LANENA HALJINA A-KROJA: 59.99 eura
LANENA PRUGASTA KOŠULJA: 39.99 eura
LANENE HLAČE NA PRUGICE: 45.99 eura
LANENE RAVNE BERMUDE: 49.99 eura
LANENA MAJICA KRATKIH RUKAVA: 29.99 eura
STRAIGHT LANENA KOŠULJA: 45,99 eura
LANENA MIDI SUKNJA: 39,99 eura
LANENI ŠAL S RESAMA NA RUBU: 22,99 eura
LANENI TOP S VEZICAMA: 25,99 eura
LANENE HLAČE VISOKOG STRUKA: 35,99 eura
LANENI BALONER SA ŠIROKIM PODIGNUTIM OVRATNIKOM: 79,99 eura
LANENE PALAZZO HLAČE: 49,99 eura
LANENA BLUZA S POJASOM - 49,99 eura
LANENI SAKO - 99,99 eura
LANENA SUKNJA - 39,99 eura
LANENI PRSLUK S UKRASNIM KOPČAMA - 45,99 eura
STRAIGHT SUKNJA S KRUŽNIM PRINTOM - 45,99 eura
LANENI KOMBINEZON BEZ NARAMENICA: 79,99 eura
STRAIGHT LANENA KOŠULJA: 45,99 eura
LANENI SAKO: 55,99 eura
STRAIGHT LANENE HLAČE ZA ODIJELO: 45,99 eura
LANENE RAVNE BERMUDE - 49,99 eura
VERO MODA - Wide Leg/ Široke nogavice Hlače 'VMLinn'- 35,99 eura
ONLY Loosefit hlače - 19,71 eura
Next regular hlače - 29,67 eura
Pull and bear - 40 eura
ABOUT YOU x Marie von Behrens Loosefit hlače, bijela boja - 89,90 eura
NEXT REGULAR HLAČE, Svjetloroza boja: 15,08 eura
Široke nogavice Hlače, kivi zelena boja: 54 eura
Next regular hlače s naborima, bijela boja: 17,16 eura
MEXX regular hlače, roza boja: 71,99 eura
ŠIROKA BLUZA S LANOM - 25,95 eura
SAFARI JAKNA S LANENIM REMENOM: 29,95 eura
SAFARI HLAČE OD LANA: 27,95 eura
BALONER OD LANA S REMENOM - 45,95 EUR
RAVNE LANENE HLAČE: 27,95 EUR
DUGE CARGO BERMUDE - 27,95 eura
MIDI HALJINA OD LANA S REMENOM: 39,95 eura
MIDI HALJINA S TOČKASTIM UZORKOM I LANOM: 39,95 EUR
