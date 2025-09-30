Obavijesti

Galerija

Komentari 4
ŠTO KAŽETE NA CIJENE?

FOTO Trgovci su izvukli božićne ukrase! Pogledajte što se nudi, snježne kugle idu i za 74 eura...

Iako ćemo tek zakoračiti u listopad, zagrebački trgovci su već sada police dućana napunili raznim božićnim ukrasima. U galeriji donosimo pregled ponude, a možete vidjeti i kakve će vas cijene dočekati kada krenete u šoping
FOTO Trgovci su izvukli božićne ukrase! Pogledajte što se nudi, snježne kugle idu i za 74 eura...
U mnogim trgovinama već možete kupiti božićne ukrase. | Foto: Veronika Miloševski/24sata
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025