ŠTO KAŽETE NA CIJENE?
FOTO Trgovci su izvukli božićne ukrase! Pogledajte što se nudi, snježne kugle idu i za 74 eura...
Iako ćemo tek zakoračiti u listopad, zagrebački trgovci su već sada police dućana napunili raznim božićnim ukrasima. U galeriji donosimo pregled ponude, a možete vidjeti i kakve će vas cijene dočekati kada krenete u šoping
U mnogim trgovinama već možete kupiti božićne ukrase.
| Foto: Veronika Miloševski/24sata
U ponudi je već sve što vam treba za stvoriti savršen božićni ugođaj.
| Foto: Veronika Miloševski/24sata
U nastavku galerije pogledajte što se sve nudi i koje su cijene proizvoda.
| Foto: Veronika Miloševski/24sata
