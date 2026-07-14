FOTO Turisti obožavaju ove usputne destinacije u Europi, a dvije se nalaze u Hrvatskoj

Prema podacima platforme Daytrip, među najpopularnijim europskim usputnim destinacijama našli su se drevni gradovi, lokaliteti pod zaštitom UNESCO-a i poznate prirodne atrakcije. Na popisu deset najpopularnijih mjesta nalaze se i dvije hrvatske destinacije
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U nastavku pogledajte koje su se destinacije našle među najpopularnijim usputnim postajama u Europi.
| Foto: Canva
U nastavku pogledajte koje su se destinacije našle među najpopularnijim usputnim postajama u Europi. |
Foto: Canva
U nastavku pogledajte koje su se destinacije našle među najpopularnijim usputnim postajama u Europi.
| Foto: Canva
POMPEJI, ITALIJA.
Drevni rimski grad podno Vezuva jedna je od najpoznatijih arheoloških lokacija na svijetu. Pompeji su odličan izbor za nekoliko sati razgledavanja tijekom putovanja između popularnih destinacija na jugu Italije. Posjetitelji mogu prošetati drevnim ulicama, razgledati ostatke kuća, hramova i javnih građevina te upoznati svakodnevni život stanovnika Rimskog Carstva.
| Foto: 123RF
ÓBIDOS, PORTUGAL.
Ovaj slikoviti srednjovjekovni gradić poznat je po bijelim kućama, kamenim ulicama i impresivnim gradskim zidinama. Šetnja povijesnom jezgrom pruža priliku za upoznavanje jednog od najšarmantnijih mjesta u Portugalu.
| Foto: 123RF
ČESKÝ KRUMLOV, ČEŠKA.
Smješten uz rijeku Vltavu, Český Krumlov privlači posjetitelje očuvanom povijesnom jezgrom, slikovitim ulicama i velikim kompleksnom dvorca koji dominira gradom. Zahvaljujući jedinstvenoj arhitekturi i atmosferi, jedno je od najpoznatijih turističkih odredišta u Češkoj.
| Foto: 123RF
MOSTAR, BOSNA I HERCEGOVINA.
Mostar je poznat po Starom mostu koji se uzdiže iznad rijeke Neretve i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine. Posjetitelji mogu prošetati kamenim ulicama staroga grada, razgledati tradicionalne trgovine i uživati u pogledu na povijesnu jezgru.
| Foto: 123RF
COIMBRA, PORTUGAL.
Nekadašnja portugalska prijestolnica poznata je po jednom od najstarijih sveučilišta u Europi. Povijesne građevine, uske ulice i bogata kulturna baština čine Coimbru zanimljivim odredištem za kraći predah tijekom putovanja Portugalom.
| Foto: 123RF
AVEIRO, PORTUGAL.
Često nazivan portugalskom Venecijom, Aveiro je poznat po kanalima, šarenim tradicionalnim brodicama i secesijskoj arhitekturi. Grad je dovoljno malen za nekoliko sati razgledavanja, a posjetitelji mogu prošetati uz kanale i kušati poznatu lokalnu slasticu ovos moles.
| Foto: 123RF
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA, HRVATSKA.
Jedna od najpoznatijih hrvatskih prirodnih atrakcija privlači posjetitelje jezerima, slapovima i šetnicama koje prolaze kroz jedinstveni krajolik. Plitvička jezera odličan su izbor za predah od vožnje i nekoliko sati provedenih u prirodi.
| Foto: 123RF
STON, HRVATSKA.
Mali povijesni gradić na Pelješcu poznat je po monumentalnim kamenim zidinama, koje se ubrajaju među najduže obrambene sustave u Europi. Ston je poznat i po solani te uzgoju kamenica, zbog čega je zanimljivo odredište za ljubitelje povijesti i gastronomije.
| Foto: Canva
STONEHENGE, ENGLESKA.
Jedan od najpoznatijih prapovijesnih spomenika na svijetu privlači milijune posjetitelja svojim monumentalnim kamenim krugom i tajanstvenom prošlošću. Smješten u engleskoj pokrajini Wiltshire, Stonehenge je popularna postaja tijekom putovanja između Londona i jugozapadnog dijela Engleske.
| Foto: Pexels
BRATISLAVA, SLOVAČKA.
Slovačka prijestolnica smještena na obalama Dunava idealna je za nekoliko sati razgledavanja. Posjetitelji mogu prošetati povijesnom jezgrom, razgledati Bratislavski dvorac i uživati u pogledu na grad i rijeku.
| Foto: 123RF