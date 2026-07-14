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FOTO Turisti obožavaju ove usputne destinacije u Europi, a dvije se nalaze u Hrvatskoj

Prema podacima platforme Daytrip, među najpopularnijim europskim usputnim destinacijama našli su se drevni gradovi, lokaliteti pod zaštitom UNESCO-a i poznate prirodne atrakcije. Na popisu deset najpopularnijih mjesta nalaze se i dvije hrvatske destinacije
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FOTO Turisti obožavaju ove usputne destinacije u Europi, a dvije se nalaze u Hrvatskoj
U nastavku pogledajte koje su se destinacije našle među najpopularnijim usputnim postajama u Europi. | Foto: Canva
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U nastavku pogledajte koje su se destinacije našle među najpopularnijim usputnim postajama u Europi. | Foto: Canva
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