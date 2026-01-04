Obavijesti

FOTO Ovo je prva plutajuća kućica za odmor na Grenlandu: Cijena noćenja će vas šokirati

Floating Glacier Hut je mala plutajuća kućica usred grenlandskog fjorda, okružena ledom i tišinom. Bez signala i interneta nudi potpuni bijeg od svakodnevice. Noćenje stoji oko 900 eura, ali mir koji pruža rijetko se gdje može doživjeti
Floating Glacier Hut ne nalazi se na kopnu, već nježno pluta usred grenlandskog fjorda. Umjesto da se suprotstavlja prirodi, ona joj se prilagođava, prateći morske struje i ritam vode. Taj osjećaj stalnog, gotovo neprimjetnog gibanja dodatno pojačava dojam potpune povezanosti s okolišem. | Foto: Airbnb
