FOTO Ovo je prva plutajuća kućica za odmor na Grenlandu: Cijena noćenja će vas šokirati

Floating Glacier Hut je mala plutajuća kućica usred grenlandskog fjorda, okružena ledom i tišinom. Bez signala i interneta nudi potpuni bijeg od svakodnevice. Noćenje stoji oko 900 eura, ali mir koji pruža rijetko se gdje može doživjeti
Floating Glacier Hut ne nalazi se na kopnu, već nježno pluta usred grenlandskog fjorda. Umjesto da se suprotstavlja prirodi, ona joj se prilagođava, prateći morske struje i ritam vode. Taj osjećaj stalnog, gotovo neprimjetnog gibanja dodatno pojačava dojam potpune povezanosti s okolišem.
| Foto: Airbnb
Foto: Airbnb
| Foto: Airbnb
Ova koliba jedinstvena je po tome što je prva i zasad jedina plutajuća kućica za odmor na Istočnom Grenlandu. Smještena među ledenjacima i planinama, djeluje kao usamljena točka u beskrajnom bijelom pejzažu. Upravo ta izoliranost čini je toliko posebnom.
| Foto: Airbnb
U kućici nema interneta, mobilne mreže ni digitalnih ometanja. Umjesto obavijesti i ekrana, gosti slušaju pucanje leda, šum mora i zvuk arktičkog vjetra. Takav potpuni prekid s modernim svijetom postaje luksuz sam po sebi.
| Foto: Airbnb
Do kolibe se može doći isključivo brodom, što boravak čini još posebnijim. Platforma je usidrena u fjordu i povezana s obalom konopcima, dajući osjećaj sigurnosti usred divljine. Već sam dolazak stvara dojam da ste zakoračili u drugi svijet.
| Foto: Airbnb
Unutrašnjost kućice nudi samo osnovno – mali štednjak, sudoper, kuhinjski pribor i kompostni WC. Svaki element ima svoju svrhu, bez viška i nepotrebnih detalja. Minimalizam ovdje nije odricanje, već svjestan izbor.
| Foto: Airbnb
Tuš ne postoji, ali ledeno more stoji na raspolaganju najhrabrijima. Poseban otvor u podu omogućuje ribolov izravno iz kućice, što boravak pretvara u pravu arktičku avanturu. Terasa pruža pogled na ledenjake i more, bez ikakvih prepreka.
| Foto: Airbnb
Noćenje stoji oko 900 eura, što ovu kućicu čini nedostupnom mnogima. Ipak, gosti koji su je posjetili opisuju je kao jedno od najmirnijih mjesta na kojima su ikada boravili. To je izbor za one koji žele na nekoliko dana potpuno nestati i zamijeniti svakodnevicu tišinom.
| Foto: Airbnb
