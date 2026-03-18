FOTO Turska influencerica upala u probleme zbog zavodljivog imidža: 'Slavim ženstvenost'

Turska influencerica Merve Taşkın već godinama privlači pozornost javnosti svojim provokativnim stilom, samouvjerenim nastupom i sadržajem koji često pomiče granice konzervativnog društva iz kojeg dolazi
Svojim objavama i javnim istupima izgradila je prepoznatljiv imidž žene koja otvoreno slavi vlastitu ženstvenost, slobodu izražavanja i pravo na donošenje osobnih odluka bez društvenih ograničenja.
| Foto: Instagram
Svojim objavama i javnim istupima izgradila je prepoznatljiv imidž žene koja otvoreno slavi vlastitu ženstvenost, slobodu izražavanja i pravo na donošenje osobnih odluka bez društvenih ograničenja. |
Foto: Instagram
Svojim objavama i javnim istupima izgradila je prepoznatljiv imidž žene koja otvoreno slavi vlastitu ženstvenost, slobodu izražavanja i pravo na donošenje osobnih odluka bez društvenih ograničenja.
| Foto: Instagram
Poznata po odvažnim fotografijama, glamuroznim modnim kombinacijama i zavodljivoj estetici, Taşkın je postala jedna od najpraćenijih influencerica u Turskoj.
| Foto: Instagram
Njezine objave često kombiniraju senzualnost i luksuzan lifestyle, čime privlači veliku bazu pratitelja, ali i izaziva brojne polemike u javnosti. Upravo ta kombinacija samopouzdanja, seksepila i kontroverze učinila ju je jednom od najkomentiranijih javnih osoba u zemlji.
| Foto: Instagram
Taşkın nikada nije skrivala da želi živjeti prema vlastitim pravilima. U intervjuima i objavama često govori o važnosti samostalnosti, financijske neovisnosti i slobode izbora, ističući da društvene norme ne bi smjele određivati način na koji žene predstavljaju sebe i svoje tijelo.
| Foto: Instagram
Ipak, njezina popularnost donijela joj je i brojne probleme s vlastima. Influencerica je posljednjih godina bila predmet više istraga zbog navodne „opscentnosti“. U videu objavljenom na društvenim mrežama opisala je psihološki stres koji je, kako tvrdi, proživljavala.
| Foto: Instagram
„Svaki put kada bi netko pokucao na vrata mislila sam da je policija“, rekla je Taşkın, dodajući kako je stalno bila spremna na moguću policijsku raciju. Navela je da je pokraj kreveta držala torbu sa stvarima te ostavljala hranu i vodu za svoju mačku u slučaju da bude privedena.
| Foto: Instagram
Zbog pritiska i straha od kaznenog progona, Taşkın je odlučila trajno napustiti Tursku. Govoreći o svojoj odluci, istaknula je da nema konkretan plan za budućnost, ali da više nije mogla podnositi pritisak.
| Foto: Instagram
„Kupila sam jednosmjernu kartu kao rođendanski poklon samoj sebi“, izjavila je. „Netko me želi poslati u zatvor. Ja to ne želim. Zato odlazim. Nedostajat ćeš mi, Turska.“
| Foto: Instagram
U veljači 2025. Taşkın je bila stavljena u kućni pritvor nakon istrage vezane uz objavu na društvenim mrežama u kojoj je nudila uslugu druženja uz naknadu za Valentinovo.
| Foto: Instagram
Taşkın zasad nije otkrila u koju se zemlju preselila, ali je naglasila da odlazi kako bi nastavila živjeti bez straha i pritiskâ, ostavljajući iza sebe karijeru koja je istovremeno izazivala divljenje, kontroverze i snažne reakcije javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram