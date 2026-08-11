FOTO U jamama na Velebitu topi se stalni led star od 400 do čak 3000 godina!

Iako niske zimske temperature pogoduju očuvanju hladnih mikroklimatskih uvjeta u podzemlju, u dijelu jama zabilježene su promjene u količini i razini stalnog leda, upozorili su speleolozi
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Sjeverni Velebit ovo ljeto i dalje je jedna od najhladnijih lokacija u Hrvatskoj, zaključci su speleološka ekspedicija u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, koja je u završnoj fazi.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Sjeverni Velebit ovo ljeto i dalje je jedna od najhladnijih lokacija u Hrvatskoj, zaključci su speleološka ekspedicija u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, koja je u završnoj fazi. |
Foto: Speleološki odsjek Velebit
Sjeverni Velebit ovo ljeto i dalje je jedna od najhladnijih lokacija u Hrvatskoj, zaključci su speleološka ekspedicija u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, koja je u završnoj fazi.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Ciljevi ekspedicije bili su inventarizacija i istraživanje speleoloških objekata, s posebnim naglaskom na dokumentiranje i praćenje stalnog leda koji je prisutan u velikom broju jama Sjevernog Velebita i na kojeg utječu klimatske promjene na površini.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Tijekom istraživanja zabilježen je niz zanimljivih pojava poput utjecaja dubokih jama na površinske ekosustave, promjena mikroklimatskih uvjeta u jamama i dinamiku leda čija se starost prema prethodnim istraživanjima proteže između 400 i 3000 godina.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Prikupljeni podaci pokazuju da su zime na Sjevernom Velebitu i dalje izuzetno hladne s najnižim temperaturama prošle zime oko -22 Celzijevih stupnjeva, što povoljno utječe na mikroklimatske uvjete u jamama.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Strujanje hladnog zraka iz nekih jama i tijekom kolovoza omogućilo je zadržavanje snijega i na pojedinim lokacijama na površini Hajdučkih kukova, pa je to jedna od najhladnijih lokacija ovog ljeta u Hrvatskoj.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
No to ne znači da klimatske promjene nemaju bitan utjecaj na podzemnu mikroklimu. U nizu jama opažena je dinamika stalnog leda, spuštanje njegove razine ili potpun nestanak.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Ekspediciju su vodile Ema Buljan i Olga Jerković Perić iz Speleološkog odsjeka PDS Velebit i Komisije za speleologiju HPS-a, uz podršku NP Sjeverni Velebit.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Sudjelovao je 51 speleolog iz 10 speleoloških udruga iz Hrvatske, Austrije, SAD-a, Portugala i BiH.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Istražena su 33 speleološka objekta (jame) ukupne dubine 1100 m te su nadopunjeni podaci o već istraženim speleološkim objektima.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Rezultati ekspedicije pridonijet će boljem razumijevanju utjecaja klimatskih promjena na podzemne i nadzemne ekosustave nacionalnog parka.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Podaci i dokumentacija će se moći koristiti u izradi edukativnih sadržaja za formalno i neformalno obrazovanje, gdje su nedovoljno zastupljeni sadržaji o prirodnim vrijednostima Hrvatske i potrebi njihovog očuvanja za iduće generacije.
| Foto: Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit
Foto Speleološki odsjek Velebit