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KLIMATSKE PROMJENE

FOTO U jamama na Velebitu topi se stalni led star od 400 do čak 3000 godina!

Iako niske zimske temperature pogoduju očuvanju hladnih mikroklimatskih uvjeta u podzemlju, u dijelu jama zabilježene su promjene u količini i razini stalnog leda, upozorili su speleolozi
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FOTO U jamama na Velebitu topi se stalni led star od 400 do čak 3000 godina!
Sjeverni Velebit ovo ljeto i dalje je jedna od najhladnijih lokacija u Hrvatskoj, zaključci su speleološka ekspedicija u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, koja je u završnoj fazi. | Foto: Speleološki odsjek Velebit
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Sjeverni Velebit ovo ljeto i dalje je jedna od najhladnijih lokacija u Hrvatskoj, zaključci su speleološka ekspedicija u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, koja je u završnoj fazi. | Foto: Speleološki odsjek Velebit
Komentari 1

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