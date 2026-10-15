FOTO U malom bazenu stisli se k'o sardine: Wellovar napokon otvoren za javnost

Bjelovarčani su napokon dočekali dan kojem su se dugo veselili. U Geotermalnom sportsko-rekreacijskom parku Wellovar danas su otvorena vrata za građane, čime je počelo kupanje u zatvorenim bazenima
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Prvi dan kupanja za građane obilježila je i promotivna cijena ulaznice od pet eura, koja je vrijedila do 13 sati. Interesa nije nedostajalo pa su se već od jutarnjih sati počele stvarati velike gužve.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Prvi dan kupanja za građane obilježila je i promotivna cijena ulaznice od pet eura, koja je vrijedila do 13 sati. Interesa nije nedostajalo pa su se već od jutarnjih sati počele stvarati velike gužve. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Prvi dan kupanja za građane obilježila je i promotivna cijena ulaznice od pet eura, koja je vrijedila do 13 sati. Interesa nije nedostajalo pa su se već od jutarnjih sati počele stvarati velike gužve.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Među najbrojnijim posjetiteljima bili su umirovljenici i djeca, a građani nisu skrivali oduševljenje što napokon mogu uživati u novim bazenima.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Otvaranje bazena za građane tako je privuklo brojne Bjelovarčane koji su jedva čekali iskoristiti priliku za kupanje, rekreaciju i opuštanje u novom gradskom kompleksu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL