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OGROMNA GUŽVA

FOTO U malom bazenu stisli se k'o sardine: Wellovar napokon otvoren za javnost

Bjelovarčani su napokon dočekali dan kojem su se dugo veselili. U Geotermalnom sportsko-rekreacijskom parku Wellovar danas su otvorena vrata za građane, čime je počelo kupanje u zatvorenim bazenima
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Bjelovar: Prvi dan Wellovara otvoren za javnost
Prvi dan kupanja za građane obilježila je i promotivna cijena ulaznice od pet eura, koja je vrijedila do 13 sati. Interesa nije nedostajalo pa su se već od jutarnjih sati počele stvarati velike gužve. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Prvi dan kupanja za građane obilježila je i promotivna cijena ulaznice od pet eura, koja je vrijedila do 13 sati. Interesa nije nedostajalo pa su se već od jutarnjih sati počele stvarati velike gužve. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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