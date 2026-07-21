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FOTO Seksi Rita raskošne obline pokazuje u mini bikinijima: Ocijenite badiće od 1 do 10!

Rita Faez definitivno nije jedna od onih influencerica koje igraju na kartu suzdržanosti. Njezin Instagram profil prepun je fotografija i videosnimki u minijaturnim kupaćim kostimima, pripijenim kombinacijama i izazovnim izdanjima u kojima su njezine naglašene obline redovito u prvom planu
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FOTO Seksi Rita raskošne obline pokazuje u mini bikinijima: Ocijenite badiće od 1 do 10!
S više od milijun pratitelja, Rita je izgradila veliku publiku koja očito dobro reagira na njezin prepoznatljiv recept: atraktivne lokacije, izazovne poze, izravan pogled u kameru i tijelo koje gotovo nikada ne skriva iza široke odjeće. Na profilu ima tek nekoliko desetaka objava, ali pojedini videosadržaji prikupljaju desetke tisuća oznaka sviđanja. | Foto: Instagram/iamritafaez
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S više od milijun pratitelja, Rita je izgradila veliku publiku koja očito dobro reagira na njezin prepoznatljiv recept: atraktivne lokacije, izazovne poze, izravan pogled u kameru i tijelo koje gotovo nikada ne skriva iza široke odjeće. Na profilu ima tek nekoliko desetaka objava, ali pojedini videosadržaji prikupljaju desetke tisuća oznaka sviđanja. | Foto: Instagram/iamritafaez
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