FOTO Seksi Rita raskošne obline pokazuje u mini bikinijima: Ocijenite badiće od 1 do 10!

Rita Faez definitivno nije jedna od onih influencerica koje igraju na kartu suzdržanosti. Njezin Instagram profil prepun je fotografija i videosnimki u minijaturnim kupaćim kostimima, pripijenim kombinacijama i izazovnim izdanjima u kojima su njezine naglašene obline redovito u prvom planu
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S više od milijun pratitelja, Rita je izgradila veliku publiku koja očito dobro reagira na njezin prepoznatljiv recept: atraktivne lokacije, izazovne poze, izravan pogled u kameru i tijelo koje gotovo nikada ne skriva iza široke odjeće. Na profilu ima tek nekoliko desetaka objava, ali pojedini videosadržaji prikupljaju desetke tisuća oznaka sviđanja.
| Foto: Instagram/iamritafaez
S više od milijun pratitelja, Rita je izgradila veliku publiku koja očito dobro reagira na njezin prepoznatljiv recept: atraktivne lokacije, izazovne poze, izravan pogled u kameru i tijelo koje gotovo nikada ne skriva iza široke odjeće. Na profilu ima tek nekoliko desetaka objava, ali pojedini videosadržaji prikupljaju desetke tisuća oznaka sviđanja.
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Foto: Instagram/iamritafaez
S više od milijun pratitelja, Rita je izgradila veliku publiku koja očito dobro reagira na njezin prepoznatljiv recept: atraktivne lokacije, izazovne poze, izravan pogled u kameru i tijelo koje gotovo nikada ne skriva iza široke odjeće. Na profilu ima tek nekoliko desetaka objava, ali pojedini videosadržaji prikupljaju desetke tisuća oznaka sviđanja.
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Širu međunarodnu pažnju privukla je nakon pojavljivanja u francuskom izdanju časopisa Playboy, gdje je predstavljena kao model s naglašenom estetikom prirodne ljepote i senzualnosti
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Već nakon kratkog pregleda njezina profila jasno je da su bikiniji jedan od najvažnijih dijelova Ritina javnog imidža. Nosi modele različitih krojeva i boja, no zajedničko im je to da naglašavaju njezinu figuru i ostavljaju vrlo malo prostora mašti.
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U jednoj od objava pratitelje je čak izravno pozvala da ocijene njezin bikini. Ta je objava prikupila oko 18 tisuća lajkova i više stotina komentara.
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Na drugim snimkama bira atmosferu plaže, bazena ili sunčanog poslijepodneva. U jednom videu u kupaćem kostimu prikupila je oko 37 tisuća sviđanja i gotovo 400 komentara, što dovoljno govori o tome kakve objave kod njezine publike najbolje prolaze.
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Pripijene haljine, tajice, donje rublje i kupaći kostimi služe kao okvir za figuru koju pokazuje iz različitih kutova. Često se polako okreće pred kamerom ili pozira leđima, a zatim pogledom prema objektivu dodatno naglašava zavodljiv karakter snimke.
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Bilo da hoda ulicama Pariza, uživa na mediteranskoj obali ili pozira na egzotičnoj plaži, način prezentacije ostaje sličan. Odjeća je pripijena ili oskudna, kadar je usmjeren prema figuri, a opis često završava pitanjem kojim pratitelje potiče na reakciju.
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