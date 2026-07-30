FOTO U ovoj kući ćete zaboraviti na stres: Zavirite u bajkovitu oazu Gorskog kotara

Iza ove kuće za odmor krije se posebna obiteljska priča. Ono što je nekoć bilo zaraslo zemljište, nakon tri godine predanog rada, truda i ljubavi pretvoreno je u oazu mira usred prirode, mjesto koje spaja toplinu drveta, moderan komfor i čaroliju šumskog okruženja
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Skrivena među šumama Gorskog kotara, u Leskovoj Dragi kraj Kupjaka u Ravnoj Gori, smjestila se bajkovita A-frame kuća za odmor - Duh šume. Ovo posebno mjesto svoja vrata gostima tek otvara, a već sad privlači pozornost spojem modernog komfora, topline drva i potpunog mira prirode.
| Foto: Josip Krivačić
Skrivena među šumama Gorskog kotara, u Leskovoj Dragi kraj Kupjaka u Ravnoj Gori, smjestila se bajkovita A-frame kuća za odmor - Duh šume. Ovo posebno mjesto svoja vrata gostima tek otvara, a već sad privlači pozornost spojem modernog komfora, topline drva i potpunog mira prirode.
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Foto: Josip Krivačić
Skrivena među šumama Gorskog kotara, u Leskovoj Dragi kraj Kupjaka u Ravnoj Gori, smjestila se bajkovita A-frame kuća za odmor - Duh šume. Ovo posebno mjesto svoja vrata gostima tek otvara, a već sad privlači pozornost spojem modernog komfora, topline drva i potpunog mira prirode.
| Foto: Josip Krivačić
Ideja za stvaranje ove kuće nastala je prije četiri godine, nakon što su vlasnici otvorili kolibu Šume pjevaju.
- Riječ je o off-grid smještaju koji funkcionira bez priključaka na električnu energiju, vodu i ostalu komunalnu infrastrukturu, a želja je bila gostima ponuditi drugačiji oblik boravka u prirodi - uz udobnost suvremenog smještaja - ispričao nam je vlasnik Zlatko Rački.
| Foto: Josip Krivačić
Naime, nakon što su od oca naslijedili zemljište u Leskovoj Dragi u Gorskom kotaru, koje je godinama bilo obraslo šumom i gustom vegetacijom, tijekom jedne neobavezne šetnje prepoznali su njegov veliki potencijal. Ova parcela nalazi se u neposrednoj blizini izlaza s autoceste Rijeka - Zagreb, a istovremeno pruža potpun osjećaj mira i privatnosti jer je okružena šumom, dok je najbliža kuća udaljena oko 200 metara.
| Foto: Josip Krivačić
- Odlučili smo očistiti zemljište, ukloniti raslinje i pokositi teren. Drvo smreke koje se nalazilo na parceli iskoristili smo za izradu greda i ostaloga građevinskog materijala potrebnoga za gradnju - upravo iz želje da što više iskoristimo prirodne resurse koje nam je pružila sama lokacija - kaže Zlatko, koji dodaje da su u izgradnju krenuli prije tri godine i tek je nedavno završena.
| Foto: Josip Krivačić
- Inspiraciju smo pronalazili u šumi i prirodi koja okružuje kuću. Svaki detalj pažljivo je osmišljen kako bi se skladno uklopio u okoliš, a veliki dio drvenih elemenata izrađen je od materijala koji potječe upravo s naše parcele ili iz njezine neposredne okolice. Upravo je iz tog posebnog odnosa s prirodom nastalo i ime Duh šume. Željeli smo da svaki gost osjeti mir, toplinu i autentičnu atmosferu šume, ali i uživa u svim prednostima modernog i udobnog smještaja - opisao je Zlatko.
| Foto: Josip Krivačić
U izgradnji i uređenju kuće sudjelovala je cijela obitelj - supruga Jasna, kći Nika, bake, djedovi i sam Zlatko. Svatko je dao svoj doprinos na način na koji je mogao. Netko je sudjelovao u fizičkim radovima, netko u pripremi obroka tijekom radova, a netko u uređenju i brojnim sitnicama koje su ovaj projekt učinile posebnim.
- Upravo zahvaljujući zajedničkom trudu, predanosti i obiteljskoj slozi nastao je Duh šume - kuća koja u sebi nosi dio svakoga od nas - naglasio je Zlatko.
| Foto: Josip Krivačić
Kuća je zamišljena kao mjesto za bijeg od svakodnevice i odmor tijekom cijele godine. Gosti se mogu probuditi okruženi šumom, udahnuti svježi planinski zrak i uživati u romantičnom odmoru u prirodi. Toplinu prostora dodatno naglašava električni kamin, a tu su i trenuci provedeni na otvorenom pod zvjezdanim nebom.
| Foto: Josip Krivačić
Smještaj nudi dvije sobe, dnevni boravak i kuhinju, veliku terasu, roštilj te natkriveni parking. Postavljena je i ograda kako bi gosti mogli bezbrižno povesti svoje pse.
| Foto: Josip Krivačić
Također, u blizini kuće, u krugu od 15 kilometara, nalazi se niz atrakcija za ljubitelje prirode i aktivnog odmora. Posjetitelji mogu obići Staru Sušicu i Centar za velike zvijeri, Skrad, Zeleni vir i Vražji prolaz, Adrenalinski park Kupjak, sanjkalište Kupjak, rijeku Kupu koja je udaljena 15 kilometara, Nacionalni park Risnjak, špilje Lokvarku i Vrelo, Park šumu Golubinjak te dvorac Zrinski i Frankopan u Brodu na Kupi.
Za one koji vole istraživanje tu su i brojne biciklističke i pješačke staze.
| Foto: Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić
Foto Josip Krivačić