FOTO U ovoj kući ćete zaboraviti na stres: Zavirite u bajkovitu oazu Gorskog kotara

U izgradnji i uređenju kuće sudjelovala je cijela obitelj - supruga Jasna, kći Nika, bake, djedovi i sam Zlatko. Svatko je dao svoj doprinos na način na koji je mogao. Netko je sudjelovao u fizičkim radovima, netko u pripremi obroka tijekom radova, a netko u uređenju i brojnim sitnicama koje su ovaj projekt učinile posebnim. - Upravo zahvaljujući zajedničkom trudu, predanosti i obiteljskoj slozi nastao je Duh šume - kuća koja u sebi nosi dio svakoga od nas - naglasio je Zlatko. | Foto: Josip Krivačić