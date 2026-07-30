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ODMOR ZA DUŠU I TIJELO

FOTO U ovoj kući ćete zaboraviti na stres: Zavirite u bajkovitu oazu Gorskog kotara

Iza ove kuće za odmor krije se posebna obiteljska priča. Ono što je nekoć bilo zaraslo zemljište, nakon tri godine predanog rada, truda i ljubavi pretvoreno je u oazu mira usred prirode, mjesto koje spaja toplinu drveta, moderan komfor i čaroliju šumskog okruženja
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FOTO U ovoj kući ćete zaboraviti na stres: Zavirite u bajkovitu oazu Gorskog kotara
Skrivena među šumama Gorskog kotara, u Leskovoj Dragi kraj Kupjaka u Ravnoj Gori, smjestila se bajkovita A-frame kuća za odmor - Duh šume. Ovo posebno mjesto svoja vrata gostima tek otvara, a već sad privlači pozornost spojem modernog komfora, topline drva i potpunog mira prirode. | Foto: Josip Krivačić
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Skrivena među šumama Gorskog kotara, u Leskovoj Dragi kraj Kupjaka u Ravnoj Gori, smjestila se bajkovita A-frame kuća za odmor - Duh šume. Ovo posebno mjesto svoja vrata gostima tek otvara, a već sad privlači pozornost spojem modernog komfora, topline drva i potpunog mira prirode. | Foto: Josip Krivačić
Komentari 0

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