FOTO U Puli otvoren 'ReBus' za odlaganje korisnih predmeta

U pulskom Reciklažnom dvorištu Valmade otvoren je 'ReBus – prostor za odlaganje korisnih predmeta', jedinstveno mjesto gdje stari predmeti dobivaju novu priliku
U sklopu Reciklažnog dvorišta Valmade u Puli otvoren je inovativan prostor pod nazivom „ReBus – prostor za odlaganje korisnih predmeta“, jedinstven primjer kreativnog pristupa recikliranju i ponovnoj upotrebi. Dva stara autobusa Pulaprometa, koji su trebali završiti na otpadu, pretvorena su u mjesto na kojem građani mogu ostaviti predmete koji im više ne trebaju, ali bi nekome drugome mogli poslužiti. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
