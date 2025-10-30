FOTO U Puli otvoren 'ReBus' za odlaganje korisnih predmeta

U pulskom Reciklažnom dvorištu Valmade otvoren je 'ReBus – prostor za odlaganje korisnih predmeta', jedinstveno mjesto gdje stari predmeti dobivaju novu priliku
U sklopu Reciklažnog dvorišta Valmade u Puli otvoren je inovativan prostor pod nazivom „ReBus – prostor za odlaganje korisnih predmeta“, jedinstven primjer kreativnog pristupa recikliranju i ponovnoj upotrebi. Dva stara autobusa Pulaprometa, koji su trebali završiti na otpadu, pretvorena su u mjesto na kojem građani mogu ostaviti predmete koji im više ne trebaju, ali bi nekome drugome mogli poslužiti.
Cilj projekta je produžiti vijek trajanja korisnih stvari te potaknuti građane na razmišljanje o održivosti i odgovornijem postupanju s otpadom. Umjesto bacanja, predmeti poput posuđa, knjiga, malih kućanskih aparata ili igračaka mogu pronaći novog vlasnika – potpuno besplatno.
Posebnu vrijednost projektu daje činjenica da su u osmišljavanju, dizajnu i preuređenju autobusa sudjelovali učenici Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula te Industrijsko-obrtničke škole Pula. Mladi kreativci dali su doprinos uređenju interijera i eksterijera, osiguravši da ReBus ne bude samo funkcionalan, već i estetski privlačan prostor koji potiče zajedništvo i brigu za okoliš.
Projekt “ReBus” još je jedan korak Grada Pule i komunalnog poduzeća prema promicanju kružnog gospodarstva i smanjenju količine otpada. Građani su pozvani da posjete Reciklažno dvorište Valmade, donesu predmete koje više ne koriste i pomognu im započeti novi život – jer, kako poručuju iz projekta, „ono što je nekom višak, drugome može biti vrijedno blago“.
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
