HUMANITARNI PROJEKT FOTO U Samoboru se utrkivali 'naslijepo' za pomoć slijepima

Projekt se u Samoboru organizira petu godinu zaredom, a pokrenula ga je Udruga Djeca za bolji svijet, kako bi se podigla senzibilnost zajednice za osobe koje imaju problema s vidom te ih se aktivnije uključilo u društvo