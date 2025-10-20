FOTO U Samoboru se utrkivali 'naslijepo' za pomoć slijepima

Projekt se u Samoboru organizira petu godinu zaredom, a pokrenula ga je Udruga Djeca za bolji svijet, kako bi se podigla senzibilnost zajednice za osobe koje imaju problema s vidom te ih se aktivnije uključilo u društvo
„The Blind Run“ projekt, koji bismo na hrvatski jezik preveli kao „Trka naslijepo“ je utrka, odnosno šetnja u kojoj sudjeluju slijepe i slabovidne osobe, ali i osobe koje nemaju problema s vidom.
Osobe koje sudjeluju u utrci rutu prolaze u paru s drugom osobom. Ako su u paru dvije osobe koje nemaju problema s vidom, jedna od njih stavlja maskicu preko očiju.
Kotizacija za utrku se ne naplaćuje, a prilozi su dobrovoljni. Sav novac koji ide za Hrvatski savez slijepih.
Dužina kruga je cca 800 metara. Broj krugova koji su prolaznici prošli unutar jednog sata donosi pobjednika utrke/šetnje. Za svaki prehodani ili pretrčani krug svaki par osigurava određeni iznos novca koji će od strane sponzora biti uplaćen Hrvatskom savezu slijepih.
Za one koji ne sudjeluju u šetnji/utrci, organizirano je upoznavanje sa psima vodičima, tu su razne igre tijekom kojih s prekrivenim očima pokušavaju pogoditi koji predmet drže u ruci, analiza Brailleovog pisma...
