HUMANITARNI PROJEKT

FOTO U Samoboru se utrkivali 'naslijepo' za pomoć slijepima

Projekt se u Samoboru organizira petu godinu zaredom, a pokrenula ga je Udruga Djeca za bolji svijet, kako bi se podigla senzibilnost zajednice za osobe koje imaju problema s vidom te ih se aktivnije uključilo u društvo
Samobor: Humanitarni projekt "The Blind Run 5" u sklopu obilježavanja svjetskog dana slijepih i slabovidnih osoba
„The Blind Run“ projekt, koji bismo na hrvatski jezik preveli kao „Trka naslijepo“ je utrka, odnosno šetnja u kojoj sudjeluju slijepe i slabovidne osobe, ali i osobe koje nemaju problema s vidom. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
„The Blind Run“ projekt, koji bismo na hrvatski jezik preveli kao „Trka naslijepo“ je utrka, odnosno šetnja u kojoj sudjeluju slijepe i slabovidne osobe, ali i osobe koje nemaju problema s vidom. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
