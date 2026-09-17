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zeleno carstvo

FOTO U Španskom je najzeleniji zagrebački balkon: Jasenka u njemu ima preko 120 biljaka!

U zagrebačkom Španskom postoji balkon pokraj kojeg rijetko tko prođe, a da ne zastane i pogleda ga. Jasenka Marija Kaštelan (79) na manje od pet kvadrata uzgaja više od 120 biljaka, a njezino zeleno carstvo nastavilo se i u vrtu ispred zgrade
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24sata Zagreb: Vrt Jasenke Marije Kaštelan
Bilo da je proljeće ili jesen, ispred bujnog Jasenkinog balkona u Španskom svatko malo netko zastane i često slika. I podijeli na društvenim mrežama. Čini se da u svako godišnje doba dobiva poseban šarm - u proljeće je sve puno cvijeća, a pred kraj ljeta, u ovo doba, prevladava zelenilo. Puzavice koje se prelijevaju preko ograde sada su narasle toliko da cijelo ljeto susjedima ispod čine savršenu tendu. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Bilo da je proljeće ili jesen, ispred bujnog Jasenkinog balkona u Španskom svatko malo netko zastane i često slika. I podijeli na društvenim mrežama. Čini se da u svako godišnje doba dobiva poseban šarm - u proljeće je sve puno cvijeća, a pred kraj ljeta, u ovo doba, prevladava zelenilo. Puzavice koje se prelijevaju preko ograde sada su narasle toliko da cijelo ljeto susjedima ispod čine savršenu tendu. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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