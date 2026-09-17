FOTO U Španskom je najzeleniji zagrebački balkon: Jasenka u njemu ima preko 120 biljaka!

- Joj, znate, ovo ljeto je bilo skroz neobično, jako vruće i sušno. Tako da sam neke biljke izbacila, primjerice bolivijsku begoniju, koja je inače predivna i koju jako volim. Za razliku od većine begonija koje moraju biti u hladu, ova vrsta može biti i na suncu, ali jednostavno je uvenula ove godine. Isto je i s kaktusima. Svi lisnati kaktusi koje najviše volim su 'izgorjeli'. Imam ih 50 godina, još od prije nego smo se ovdje doselili, ali skroz su uništeni. Pobijelili su i osušili se - priča nam tužno Jasenka Marija Kaštelan (79). Umjesto njih, sada na toj južnoj strani sadi samo 'zeleno' ili primjerice vinke i ostalo cvijeće koje srećom nije reagiralo na ekstremne ljetne uvjete. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL