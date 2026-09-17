FOTO U Španskom je najzeleniji zagrebački balkon: Jasenka u njemu ima preko 120 biljaka!

U zagrebačkom Španskom postoji balkon pokraj kojeg rijetko tko prođe, a da ne zastane i pogleda ga. Jasenka Marija Kaštelan (79) na manje od pet kvadrata uzgaja više od 120 biljaka, a njezino zeleno carstvo nastavilo se i u vrtu ispred zgrade
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Bilo da je proljeće ili jesen, ispred bujnog Jasenkinog balkona u Španskom svatko malo netko zastane i često slika. I podijeli na društvenim mrežama. Čini se da u svako godišnje doba dobiva poseban šarm - u proljeće je sve puno cvijeća, a pred kraj ljeta, u ovo doba, prevladava zelenilo. Puzavice koje se prelijevaju preko ograde sada su narasle toliko da cijelo ljeto susjedima ispod čine savršenu tendu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Bilo da je proljeće ili jesen, ispred bujnog Jasenkinog balkona u Španskom svatko malo netko zastane i često slika. I podijeli na društvenim mrežama. Čini se da u svako godišnje doba dobiva poseban šarm - u proljeće je sve puno cvijeća, a pred kraj ljeta, u ovo doba, prevladava zelenilo. Puzavice koje se prelijevaju preko ograde sada su narasle toliko da cijelo ljeto susjedima ispod čine savršenu tendu.
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Bilo da je proljeće ili jesen, ispred bujnog Jasenkinog balkona u Španskom svatko malo netko zastane i često slika. I podijeli na društvenim mrežama. Čini se da u svako godišnje doba dobiva poseban šarm - u proljeće je sve puno cvijeća, a pred kraj ljeta, u ovo doba, prevladava zelenilo. Puzavice koje se prelijevaju preko ograde sada su narasle toliko da cijelo ljeto susjedima ispod čine savršenu tendu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Mi smo gospođu Jasenku uspjeli uhvatiti dok čeprka po listovima i cvjetićima na balkonu ne većem od pet kvadrata, da bi onda sišla dole i pokazala nam 'gradski' vrt koji sadi ispred zgrade. I on je u svojoj najbujnijoj fazi.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
No neke biljke na balkonu o kojem priča cijeli Zagreb i koje Jasenka predano zalijeva čak tri puta dnevno, ove su godine teško podnijele vrućinu. Kaže da se ne sjeća ovoliko dugih sušnih i toplih razdoblja te temperatura viših od 40 stupnjeva...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
- Joj, znate, ovo ljeto je bilo skroz neobično, jako vruće i sušno. Tako da sam neke biljke izbacila, primjerice bolivijsku begoniju, koja je inače predivna i koju jako volim. Za razliku od većine begonija koje moraju biti u hladu, ova vrsta može biti i na suncu, ali jednostavno je uvenula ove godine. Isto je i s kaktusima. Svi lisnati kaktusi koje najviše volim su 'izgorjeli'. Imam ih 50 godina, još od prije nego smo se ovdje doselili, ali skroz su uništeni. Pobijelili su i osušili se - priča nam tužno Jasenka Marija Kaštelan (79). Umjesto njih, sada na toj južnoj strani sadi samo 'zeleno' ili primjerice vinke i ostalo cvijeće koje srećom nije reagiralo na ekstremne ljetne uvjete.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Ni puzavice, kojih ima više vrsta i vise preko ograde te prizivaju poglede, se nisu 'dale' - od dipladenije, lizmahije, ukrasnog batata, glekome, afričkog smilja, bršljana. Susjedima ne smetaju.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Na Jasenkinom balkonu raste više od 120 raznoraznih šarenih cvjetova i ostalih biljaka. Još uvijek su joj najdraže begonije, koje posebno voli i o kojima priča kao da su njezina djeca.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
- U ovom stanu uzgajam biljke već više od 40 godina, koliko sam ovdje, i svake godine povećavam broj. Što sam starija, to mi više treba, ha, ha. Ne mogu ni prebrojiti koliko biljaka imam. U jednoj tegli ih 'zapiknem' i po pet, šest, sedam... Ružmarin imam posađen u najvećoj tegli, odnosno betonskoj žardinjeri, pored njega su kadifice, karanfilčići, fuksije, bršljan... - priča Jasenka. Proljeće je njezino godišnje doba, kad "procvjeta" sa svojim biljčicama. Nabavlja tad nove ljetnice i uživa u ponovnom cvjetanju trajnica koje zna imati i po nekoliko godina, a koje posebno njeguje u jesen i zimu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL