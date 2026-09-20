FOTO U Splitu su predstavili aplikaciju Metatarsus Home: Novost kod ortopedskih uložaka

U subotu je u Splitu bilo svečano predstavljanje nove aplikacije Metatarsus Home, a došli su brojni uzvanici iz javnog života. Metatarsus Home inovativno je digitalno rješenje koje omogućuje da se cjelokupan postupak izrade personaliziranih ortopedskih uložaka, za koji je dosad bio potreban dolazak u kliniku, obavi online - od snimanja stopala i hoda do stručne analize, izrade i dostave uložaka.

- Posebnu potvrdu vrijednosti i inovativnog potencijala projekta predstavlja činjenica da je rad Metatarsusa prepoznao i Apple, jedna od vodećih svjetskih tehnoloških kompanija - kažu iz stručnog tima.

Split: Svečano predstavljanje aplikacije Metatarsus Home | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Program je vodio Davor Garić, a stručni koncept i razvoj aplikacije predstavio je prof. dr. sc. Mislav Jelić, specijalist ortopedije, voditelj II. odjela Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov dugogodišnji znanstveni i stručni rad međunarodno je prepoznat, a za istraživanje u području ortopedije nagrađen je i prestižnom nagradom Hughston Award.

Split: Svečano predstavljanje aplikacije Metatarsus Home | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

O viziji i razvoju Metatarsusa govorio je Duje Jelavić-Šako, mag. physioth., pomoćnik ravnatelja Specijalne bolnice Biokovka te suosnivač i direktor tvrtki Metatarsus i Metatarsus Corrective. Svoj je profesionalni rad posvetio ortopedsko-traumatološkim pacijentima, biomehanici hoda te primjeni 3D tehnologije u izradi personaliziranih ortopedskih uložaka.

Split: Svečano predstavljanje aplikacije Metatarsus Home | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Događanju je prisustvovalo više od 50 liječnika te brojni istaknuti predstavnici sportskog, političkog, poslovnog i javnog života. Među prisutnima su bili prof. dr. Mislav Jelić, dr. Jurica Rakić, dr. Marko Rađa, prof. dr. Mihovil Biočić, dr. Pjer Milunović, dr. Boran Uglešić, Ivica Šurjak, Zoran Vulić, Dean Računica, Nenad Pralija, sestre Zaninović, Toni Matas, Tomo Mrduljaš i drugi, a za glazbeni dio večeri najavljen je bio Joe2Shine.