FOTO U vrtu bez puno odjeće: 'Gola vrtlarica' privlači pažnju neobičnim načinom života

Upravo je ta kombinacija prirode, vrtlarenja i slobodnog odnosa prema tijelu postala njezin zaštitni znak. Na fotografijama i snimkama pojavljuje se među biljkama, u vrtu i šumi, a umjesto klasičnog sadržaja o sadnji i uzgoju, sve prati doza provokacije zbog koje njezine objave teško prolaze nezapaženo. | Foto: Instagram/thenakedgardener_official