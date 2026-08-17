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NEKIMA SE ČINI BESMISLENO...

FOTO U vrtu bez puno odjeće: 'Gola vrtlarica' privlači pažnju neobičnim načinom života

Iza Instagram profila 'The Naked Gardener' krije se zaljubljenica u prirodu koja vrtlarenje i život na imanju pokazuje na prilično nekonvencionalan način - često s vrlo malo odjeće...
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FOTO U vrtu bez puno odjeće: 'Gola vrtlarica' privlači pažnju neobičnim načinom života
Njezin profil prati više od 20 tisuća ljudi, a sama se predstavlja kao osoba koja vrtlari i živi na svom imanju u šumi na „goli”, organski, prirodan i slobodouman način. | Foto: Instagram/thenakedgardener_official
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Njezin profil prati više od 20 tisuća ljudi, a sama se predstavlja kao osoba koja vrtlari i živi na svom imanju u šumi na „goli”, organski, prirodan i slobodouman način. | Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Komentari 2

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