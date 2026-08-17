FOTO U vrtu bez puno odjeće: 'Gola vrtlarica' privlači pažnju neobičnim načinom života

Iza Instagram profila 'The Naked Gardener' krije se zaljubljenica u prirodu koja vrtlarenje i život na imanju pokazuje na prilično nekonvencionalan način - često s vrlo malo odjeće...
Njezin profil prati više od 20 tisuća ljudi, a sama se predstavlja kao osoba koja vrtlari i živi na svom imanju u šumi na „goli”, organski, prirodan i slobodouman način.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Njezin profil prati više od 20 tisuća ljudi, a sama se predstavlja kao osoba koja vrtlari i živi na svom imanju u šumi na „goli”, organski, prirodan i slobodouman način.
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Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Njezin profil prati više od 20 tisuća ljudi, a sama se predstavlja kao osoba koja vrtlari i živi na svom imanju u šumi na „goli”, organski, prirodan i slobodouman način.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Upravo je ta kombinacija prirode, vrtlarenja i slobodnog odnosa prema tijelu postala njezin zaštitni znak. Na fotografijama i snimkama pojavljuje se među biljkama, u vrtu i šumi, a umjesto klasičnog sadržaja o sadnji i uzgoju, sve prati doza provokacije zbog koje njezine objave teško prolaze nezapaženo.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
No iza atraktivnih kadrova krije se i vrlo jasna tema – život što bliže prirodi. Na profilu ističe organski pristup, homesteading i jednostavniji način života izvan gradske vreve, a vrt i šuma praktički su kulisa njezine svakodnevice.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Njezine objave zato nisu samo fotografije biljaka i povrća. U prvom planu često je upravo ona, dok vrtlarenje pretvara u nešto između lifestyle sadržaja, povratka prirodi i vrlo slobodnog izražavanja vlastitog tijela.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Takav pristup očito je pronašao svoju publiku. Profil je izgradio prepoznatljiv identitet upravo na kontrastu između sasvim običnog posla u vrtu i načina na koji ga njegova autorica prezentira.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Jednom njeguje biljke, drugi put pokazuje život u šumi, a zajedničko gotovo svim objavama jest naglašena povezanost s prirodom i odsustvo pretjerane formalnosti. Kako i sama poručuje, cijela je ideja biti što prirodniji i slobodniji.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Za neke će njezin sadržaj biti neobičan, za druge oslobađajući, no jedno je sigurno – među brojnim profilima posvećenima vrtlarstvu ovaj je teško zamijeniti s bilo kojim drugim.
| Foto: Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official
Foto Instagram/thenakedgardener_official