FOTO Ukrajinka Olesia očarava svojim razvijenim tijelom - evo uz koje recepte ostaje fit

Olesia Shevchuk kroz ELVT aplikaciju spaja trening, prehranu i navike u fleksibilan fitness program. Fokus je na snazi, oblikovanju tijela i dosljednosti. Cilj su održivi rezultati i bolja forma kroz dugoročni pristup
Olesia naglašava da ELVT program nije samo fizička transformacija nego i mentalna promjena načina razmišljanja. Cilj nije samo mršavljenje ili dobivanje mišića, nego osjećaj snage, samopouzdanja i bolje kontrole nad vlastitim životom. Trening se prikazuje kao alat koji “podiže” kvalitetu svakodnevice, a ne kao kratkoročni izazov ili kazna.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Olesia naglašava da ELVT program nije samo fizička transformacija nego i mentalna promjena načina razmišljanja. Cilj nije samo mršavljenje ili dobivanje mišića, nego osjećaj snage, samopouzdanja i bolje kontrole nad vlastitim životom. Trening se prikazuje kao alat koji “podiže” kvalitetu svakodnevice, a ne kao kratkoročni izazov ili kazna. |
Foto: Instagram/lesi.fit
Olesia naglašava da ELVT program nije samo fizička transformacija nego i mentalna promjena načina razmišljanja. Cilj nije samo mršavljenje ili dobivanje mišića, nego osjećaj snage, samopouzdanja i bolje kontrole nad vlastitim životom. Trening se prikazuje kao alat koji “podiže” kvalitetu svakodnevice, a ne kao kratkoročni izazov ili kazna.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Jedna od ključnih ideja u njezinom pristupu je fleksibilnost treninga, kako bi ljudi mogli biti dosljedni bez obzira na okolnosti. Programi su dizajnirani tako da se mogu raditi kod kuće ili u teretani, s minimalnom ili nikakvom opremom. Naglasak je na pametno strukturiranom treningu koji daje rezultate bez pretreniranosti i nepotrebnog iscrpljivanja.
| Foto: Instagram/lesi.fit
ELVT sustav kombinira više vrsta treninga u jedinstven pristup – snagu, oblikovanje tijela i kardio. Programi poput “booty” ili “hourglass” fokusirani su na specifične estetske ciljeve, ali i na funkcionalnu snagu. Na taj način se istovremeno radi na izgledu, kondiciji i mišićnoj izdržljivosti.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Velika pažnja posvećena je praćenju napretka kroz konkretne metrike poput težine, mjera, fotografija i izvedbe treninga. Ideja je da korisnici imaju jasan dokaz vlastitog napretka, što pomaže održavanju motivacije. Ovaj pristup smanjuje vjerojatnost odustajanja jer rezultati postaju vidljivi i mjerljivi.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Prehrana je integrirana kao važan dio cijelog sustava, ali bez ekstremnih dijeta ili restrikcija. Nude se planovi prehrane i recepti koji su prilagođeni različitim ciljevima, od mršavljenja do izgradnje mišića. Cilj je stabilna energija i održiv način života koji podržava dugoročne rezultate bez “jo-jo” efekta. U nastavku pogledajte nekoliko recepata koje je podjelila za održavanje forme.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Protein egg muffini (110–130 kcal | P: 9–11g | F: 7–9g | C: 1–3g) – U kalup se stavi jaje i grčki jogurt pa se promiješa. Dodaju se paprika, šunka, sol, papar i po želji malo povrća, a na vrh ide sir. Sve se peče oko 15 minuta na 180°C dok ne dobije zlatnu boju i čvrstu teksturu. Idealni su kao brz, visokoproteinski doručak ili snack.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Pileće rolice sa sirom i povrćem – Pileći file se prereže i lagano zareže nožem pa začini solju i paprom. Na meso se maže low-fat krem sir, zatim se dodaju gljive, rajčice i mozzarella. Sve se zarola u čvrste rolice i peče oko 30 minuta na 180°C dok piletina ne postane sočna i pečena. Rezultat je visokoproteinski obrok s puno okusa i malo ugljikohidrata.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Slatki krumpir bowl s piletinom – Batat se prvo zagrije u mikrovalnoj oko 10 minuta dok ne omekša, zatim se prereže i zgnječi vilicom. Na njega se dodaje pečena piletina, povrće i začini po želji. Na kraju ide malo grčkog jogurta za kremoznost i dodatne proteine. Ovo je balansiran obrok koji kombinira složene ugljikohidrate i proteine za energiju.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Banana granola & berry yogurt bowl – U zdjelu ide grčki jogurt kao baza, zatim banana narezana na ploške. Dodaju se zobene pahuljice, med, borovnice i maline za svježinu i vlakna. Na vrh se može dodati nekoliko kockica tamne čokolade i malo karamel sirupa za okus. To je brz doručak koji kombinira slatkoću i nutritivnu ravnotežu.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Mango shrimp wrap – Škampi se kratko zapeku na maslinovom ulju s paprikom, češnjakom i soli dok ne postanu zlatni. Zasebno se radi salsa od manga, rajčica, crvenog luka, chilija, peršina, limete i maslinovog ulja. Umak se pravi od avokada, grčkog jogurta, češnjaka i limete miksanjem do kremaste teksture. Sve se slaže u wrap i puni škampima, salsom i umakom za svjež, proteinski i lagano pikantan obrok.
| Foto: Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit
Foto Instagram/lesi.fit