FOTO Ukrajinka Olesia očarava svojim razvijenim tijelom - evo uz koje recepte ostaje fit

Jedna od ključnih ideja u njezinom pristupu je fleksibilnost treninga, kako bi ljudi mogli biti dosljedni bez obzira na okolnosti. Programi su dizajnirani tako da se mogu raditi kod kuće ili u teretani, s minimalnom ili nikakvom opremom. Naglasak je na pametno strukturiranom treningu koji daje rezultate bez pretreniranosti i nepotrebnog iscrpljivanja. | Foto: Instagram/lesi.fit