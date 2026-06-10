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PROTEINSKA PREHRANA

FOTO Ukrajinka Olesia očarava svojim razvijenim tijelom - evo uz koje recepte ostaje fit

Olesia Shevchuk kroz ELVT aplikaciju spaja trening, prehranu i navike u fleksibilan fitness program. Fokus je na snazi, oblikovanju tijela i dosljednosti. Cilj su održivi rezultati i bolja forma kroz dugoročni pristup
FOTO Ukrajinka Olesia očarava svojim razvijenim tijelom - evo uz koje recepte ostaje fit
Olesia naglašava da ELVT program nije samo fizička transformacija nego i mentalna promjena načina razmišljanja. Cilj nije samo mršavljenje ili dobivanje mišića, nego osjećaj snage, samopouzdanja i bolje kontrole nad vlastitim životom. Trening se prikazuje kao alat koji “podiže” kvalitetu svakodnevice, a ne kao kratkoročni izazov ili kazna. | Foto: Instagram/lesi.fit
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Olesia naglašava da ELVT program nije samo fizička transformacija nego i mentalna promjena načina razmišljanja. Cilj nije samo mršavljenje ili dobivanje mišića, nego osjećaj snage, samopouzdanja i bolje kontrole nad vlastitim životom. Trening se prikazuje kao alat koji “podiže” kvalitetu svakodnevice, a ne kao kratkoročni izazov ili kazna. | Foto: Instagram/lesi.fit
Komentari 1

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