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FOTO Umjesto taksija u Gajevoj osvanule žardinjere i klupe: Pogledajte kako sada izgleda

Gajeva ulica u središtu Zagreba dobila je nekoliko novosti koje su privukle pažnju prolaznika. Promijenjen je i način korištenja prostora, a dio ulice sada izgleda potpuno drugačije nego prije
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Zagreb: Novi zeleni zaokret, umjesto taksista u Gajevu stigle masivne žardinjere i drvene klupe
U Gajevoj ulici postavljene su nove drvene klupe i masivne žardinjere, čime je prostor dobio drugačiji izgled. Promjene su dio uređenja javnog prostora u središtu Zagreba. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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U Gajevoj ulici postavljene su nove drvene klupe i masivne žardinjere, čime je prostor dobio drugačiji izgled. Promjene su dio uređenja javnog prostora u središtu Zagreba. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 1

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