FOTO Umjesto taksija u Gajevoj osvanule žardinjere i klupe: Pogledajte kako sada izgleda

Gajeva ulica u središtu Zagreba dobila je nekoliko novosti koje su privukle pažnju prolaznika. Promijenjen je i način korištenja prostora, a dio ulice sada izgleda potpuno drugačije nego prije
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U Gajevoj ulici postavljene su nove drvene klupe i masivne žardinjere, čime je prostor dobio drugačiji izgled. Promjene su dio uređenja javnog prostora u središtu Zagreba.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U Gajevoj ulici postavljene su nove drvene klupe i masivne žardinjere, čime je prostor dobio drugačiji izgled. Promjene su dio uređenja javnog prostora u središtu Zagreba. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U Gajevoj ulici postavljene su nove drvene klupe i masivne žardinjere, čime je prostor dobio drugačiji izgled. Promjene su dio uređenja javnog prostora u središtu Zagreba.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Taksi stajališta u Gajevoj su ukinuta, a prostor koji su zauzimala vozila sada je prenamijenjen. Umjesto parkiranih taksija, ulicom dominiraju novi elementi za građane.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Postavljanjem klupa i žardinjera dio ulice dobio je funkciju prostora za boravak, a ne samo prolazak. Time se mijenja način na koji se koristi ovaj dio centra Zagreba.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Fotografije novog izgleda Gajeve pokazuju vidljivu promjenu u odnosu na ranije stanje. Ulica je sada opremljena elementima koji bi trebali pridonijeti ugodnijem boravku u središtu grada.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL