FOTO Uz nju na tribini, nitko nije pratio dramu na NBA utakmici

Amerikanka Sky Bri, model i kreatorica sadržaja, posljednjih je dana ponovno u središtu pozornosti nakon što je viđena u prvom redu na NBA utakmici između New York Knicksa i Los Angeles Lakersa u legendarnom Madison Square Garden
No, više od same utakmice, pažnju javnosti privukla je upravo ona, svojim izgledom, samouvjerenim nastupom i statusom jedne od najpraćenijih online zvijezda nove generacije. | Foto: Instagram
