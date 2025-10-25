Obavijesti

LOKALNI OKUSI

FOTO I placevi imaju svoj dan, oni su zapravo riznica zdravlja

Na zagrebačkom Dolcu danas je obilježen 14. po redu Dan hrvatskih tržnica, manifestacija koja ističe važnost lokalnih tržnica u povezivanju proizvođača i potrošača
Zagreb: Na Dolcu obilježen Dan hrvatskih tržnica
Manifestaciju su organizirali Udruga hrvatskih tržnica i Tržnice Zagreb, uz suorganizaciju djelatnika Koprivničkog placa. Posjetitelji su imali priliku kušati zelene hladno prešane sokove i smoothieje pripremljene od svježeg voća i povrća s hrvatskih tržnica, uzgojenog od strane lokalnih poljoprivrednika. Uz to, organizirane su edukativne aktivnosti koje su posjetiteljima pružile informacije o važnosti zdravih prehrambenih navika i smanjenju bacanja hrane. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
