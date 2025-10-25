FOTO I placevi imaju svoj dan, oni su zapravo riznica zdravlja

Na zagrebačkom Dolcu danas je obilježen 14. po redu Dan hrvatskih tržnica, manifestacija koja ističe važnost lokalnih tržnica u povezivanju proizvođača i potrošača
Manifestaciju su organizirali Udruga hrvatskih tržnica i Tržnice Zagreb, uz suorganizaciju djelatnika Koprivničkog placa. Posjetitelji su imali priliku kušati zelene hladno prešane sokove i smoothieje pripremljene od svježeg voća i povrća s hrvatskih tržnica, uzgojenog od strane lokalnih poljoprivrednika. Uz to, organizirane su edukativne aktivnosti koje su posjetiteljima pružile informacije o važnosti zdravih prehrambenih navika i smanjenju bacanja hrane.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Manifestacija je održana pod geslom "Tržnice doprinose zdravlju građana i smanjenju bacanja hrane", naglašavajući ključnu ulogu tržnica u očuvanju zdravlja zajednice i okoliša. U ugodnoj atmosferi, posjetitelji su uživali u glazbi, druženju i bogatoj ponudi domaćih proizvoda.
Ovaj događaj također je poslužio kao prilika za promociju održivih praksi u prehrambenom sektoru i poticanje građana na podršku lokalnim proizvođačima. Tržnice, kao mjesta okupljanja i razmjene, nastavljaju igrati ključnu ulogu u jačanju zajednice i očuvanju tradicije.
