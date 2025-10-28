FOTO Već vam je dosta posla nakon ljeta? Ovaj resort u Italiji idealan je za bijeg od stresa

Ako tražite jesenski bijeg izvan Hrvatske, Verdura Resort na jugozapadnoj obali Sicilije pravo je mjesto. Smješten u Sciacci, ovaj luksuzni resort prostire se na 230 hektara uz obalu i okružen je maslinicima, citrusima i brežuljcima, što u jesenskim mjesecima stvara mirnu i slikovitu atmosferu idealnu za opuštanje
Iako je more u listopadu već prehladno za kupanje, resort nudi brojne unutarnje sadržaje koji omogućuju uživanje u luksuzu bez obzira na vremenske uvjete.
| Foto: Booking
Iako je more u listopadu već prehladno za kupanje, resort nudi brojne unutarnje sadržaje koji omogućuju uživanje u luksuzu bez obzira na vremenske uvjete. |
Foto: Booking
Iako je more u listopadu već prehladno za kupanje, resort nudi brojne unutarnje sadržaje koji omogućuju uživanje u luksuzu bez obzira na vremenske uvjete.
| Foto: Booking
Središnji dio Verdura Resorta je Irene Forte Spa, prostran i elegantan wellness centar koji nudi masaže, tretmane lica i razne programe opuštanja.
| Foto: Booking
Nakon dana provedenog u spa centru, gosti se mogu opustiti u unutarnjim bazenima ili u udobnim zajedničkim prostorima uz pogled na mediteranski krajolik.
| Foto: Booking
Za ljubitelje sporta, resort nudi tenis, padel, teretanu i razne indoor aktivnosti, a ljubitelji kulinarike mogu uživati u mediteranskim specijalitetima u restoranima Verdure, gdje se u svježim jesenskim danima nude bogati meniji od lokalnih sezonskih namirnica.
| Foto: Booking
Osim toga, Verdura Resort nudi mogućnosti za jesenske izlete i iskustva u prirodi, poput biciklističkih tura kroz okolne maslinike i voćnjake ili laganih šetnji obližnjim brežuljcima, što savršeno nadopunjuje unutarnje opuštanje.
| Foto: Booking
Romantična večera uz zalazak Sunca, privatni wellness tretmani i mirni ambijent ovog luksuznog resorta čine Verduru idealnom destinacijom za bijeg od svakodnevnog stresa, čak i u periodu kada je kupanje u moru više simbolično nego moguće.
| Foto: Booking
Za boravak u Verdura Resortu u Sciacci, tijekom listopada 2025. godine, cijene za dvije osobe po noći kreću se od približno €330 do €530, ovisno o vrsti sobe i uvjetima rezervacije.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking