MEDITERANSKI ŠARM FOTO Već vam je dosta posla nakon ljeta? Ovaj resort u Italiji idealan je za bijeg od stresa

Ako tražite jesenski bijeg izvan Hrvatske, Verdura Resort na jugozapadnoj obali Sicilije pravo je mjesto. Smješten u Sciacci, ovaj luksuzni resort prostire se na 230 hektara uz obalu i okružen je maslinicima, citrusima i brežuljcima, što u jesenskim mjesecima stvara mirnu i slikovitu atmosferu idealnu za opuštanje