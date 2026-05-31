FOTO Velika akcija čišćenja u Umagu tijekom Sea Stara: Uklonili oko 10 kubika otpada

Umag je i ove godine pokazao snažnu ekološku svijest kroz akciju čišćenja podmorja i priobalja 'Sjajni Umag', koja je okupila brojne volontere u zajedničkoj borbi protiv onečišćenja mora. Inicijativa je održana u sklopu Sea Star Festivala, a cilj joj je bio uklanjanje otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja Jadrana
Akcija čišćenja podmorja i priobalja „Sjajni Umag", održana u subotu, 30. svibnja u sklopu Sea Star Festivala, još je jednom okupila brojne volontere, ronioce i ekološki osviještene građane sa zajedničkim ciljem čišćenja mora, dijela obale i gradske jezgre Umaga.
| Foto: Lea Bodor/EXIT Photo Team
Akcija čišćenja podmorja i priobalja „Sjajni Umag", održana u subotu, 30. svibnja u sklopu Sea Star Festivala, još je jednom okupila brojne volontere, ronioce i ekološki osviještene građane sa zajedničkim ciljem čišćenja mora, dijela obale i gradske jezgre Umaga.
Tijekom akcije uklonjeni su različiti oblici otpada, uključujući plastiku, staklene i plastične boce, limenke, opuške cigareta, odbačene mreže, gume, metalni otpad, pa čak i jedna klupa, kao i drugi predmeti koji predstavljaju ozbiljan problem za morski ekosustav.
Prikupljena su dva kontejnera otpada, a prema preliminarnim procjenama riječ je o oko deset kubika otpada.
Jurij Kavčnik iz neprofitne organizacije YouSea posvećene zaštiti morske bioraznolikosti, istaknuo je važnost regionalne suradnje i zajedničkog djelovanja kada je riječ o zaštiti Jadrana i podizanju svijesti o očuvanju prirode.
„Ovo je četvrta godina zaredom da suorganiziramo akciju čišćenja ‘Sjajni Umag’. Uz pomoć više od 40 volontera prikupili smo dva puna kontejnera otpada, a ovdje ćemo biti i sljedeće godine, stoga pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže. Umag to zaslužuje“, rekao je Kavčnik.
EXIT Fondacija treću se godinu zaredom, kroz europski projekt REMEDIES, pridružuje akciji „Sjajni Umag“.
„Posebno nas veseli što svake godine vidimo nova lica, što znači da se ova ideja širi i da je sve više onih koji nam se odlučuju pridružiti. Ovo je naš način da barem djelomično vratimo dug moru, u čijim blagodatima uživamo, da pokušamo ukloniti što više otpada te motivirati ljude da svakoga dana, a ne samo danas, vode računa o tome da ne bacaju otpad i ne zagađuju grad, morsku obalu i more“, izjavio je Miloš Milošević, koordinator projekata u EXIT Fondaciji.
Akciju su organizirali i podržali Grad Umag, Turistička zajednica Grada Umaga, Zavod YouSea, 6. Maj Umag, BAUHAUS Hrvatska, Sportski podvodni ribolovni klub Sveti Pelegrin Umag, rentistra.com, Marinco, Potapljaško društvo Logatec, Planet Matters, Društvo hrvatsko-slovenskog prijateljstva, Sveučilište u Mariboru, Sea Star Festival, Maristra, Povezani za morje, Giovani CNI, Eco Shop, Društvo Triton i mnogi drugi.
Akcija „Sjajni Umag“ još je jednom pokazala koliko zajednički angažman lokalne zajednice, organizacija, festivala i pojedinaca može pridonijeti očuvanju mora te stvaranju čišćeg i zdravijeg okruženja za sve.
Foto Lea Bodor/EXIT Photo Team
