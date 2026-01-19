FOTO Vesela atmosfera i velike gužve: Dalmatinci su preplavili skijalište na Kupresu

Adria Ski Kupres jedno je od poznatijih skijališta u Bosni i Hercegovini, s dobro uređenim stazama i modernom infrastrukturom. Posjetitelji, posebno iz Dalmacije, uživali su u skijanju, zimskim aktivnostima i dobroj atmosferi
Adria Ski Kupres jedno je od najpoznatijih skijališta u Bosni i Hercegovini. Smješteno je na visoravni koja pruža idealne uvjete za zimske sportove. Fotografija iz zraka naglašava njegovu prostranost, uređene staze i modernu infrastrukturu.
Skijalište je ovih dana privuklo velik broj posjetitelja, među kojima prednjače gosti iz Dalmacije. Blizina Kupresa čini ga čestom destinacijom za jednodnevne ili vikend-izlete. Dalmatinci rado dolaze u potrazi za snijegom i zimskim ugođajem koji rijetko imaju kod kuće.
Na skijalištu je vladala dinamična, ali uravnotežena atmosfera, tipična za dane s velikim brojem posjetitelja. Prisutan je bio kontinuiran protok ljudi na stazama i u pratećim sadržajima.
Skijaške staze bile su prepune skijaša i snowboardera svih uzrasta. Dobri snježni uvjeti omogućili su kvalitetno i sigurno skijanje. Osim skijanja, posjetitelji uživaju i u drugim zimskim aktivnostima te boravku na svježem planinskom zraku.
Foto Matko Begovic/PIXSELL
