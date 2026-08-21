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OD 20. DO 23. KOLOVOZA

FOTO Vitezovi, dvorske lude i stari obrti: U Koprivnici otvoren 19. Renesansni festival!

U četvrtak je u Koprivnici otvoren 19. Renesansni festival, koji će se od 20. do 23. kolovoza ugostiti mnoge zaljubljenike u povijest na koprivničkim bedemima. Posjetitelje očekuje bogat i zabavan program
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Koprivnica: Otvoren 19. Renesansni festival
Tijekom četiri festivalska dana više od 1.300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja oživjet će duh kasnog srednjeg vijeka kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Tijekom četiri festivalska dana više od 1.300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja oživjet će duh kasnog srednjeg vijeka kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 0

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