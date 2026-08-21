FOTO Vitezovi, dvorske lude i stari obrti: U Koprivnici otvoren 19. Renesansni festival!

'Svatko tko se nađe na ovim našim prostorima ući će u svijet renesanse. Ovogodišnja tema je higijena pa smo se potrudili da interaktivno iskustvo pružimo našim posjetiteljima – moći na staromodni način prati ruke. Novitet ove godine je i pojačani dječji program kroz dječji renesansni svijet gdje će biti originalne ručno rađene igračke koje će se moći koristiti tijekom sva četiri dana. Novitet je i mogućnost plaćanja karticama što se tiče ulaska na Festival', rekla je direktorica koprivničke Turističke zajednice Lana Miletić. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL