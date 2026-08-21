FOTO Vitezovi, dvorske lude i stari obrti: U Koprivnici otvoren 19. Renesansni festival!

U četvrtak je u Koprivnici otvoren 19. Renesansni festival, koji će se od 20. do 23. kolovoza ugostiti mnoge zaljubljenike u povijest na koprivničkim bedemima. Posjetitelje očekuje bogat i zabavan program
Tijekom četiri festivalska dana više od 1.300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja oživjet će duh kasnog srednjeg vijeka kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Tijekom četiri festivalska dana više od 1.300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja oživjet će duh kasnog srednjeg vijeka kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Tijekom četiri festivalska dana više od 1.300 kostimiranih sudionika iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja oživjet će duh kasnog srednjeg vijeka kroz viteške borbe i turnire, mačevanja, srednjovjekovnu glazbu, zabavljače, alkemičare, trgovce i veliki sajam starih obrta.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posjetitelje očekuju brojni međunarodni izvođači, atraktivne borbe, konjički program, radionice te sadržaji za djecu i odrasle.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
'Svatko tko se nađe na ovim našim prostorima ući će u svijet renesanse. Ovogodišnja tema je higijena pa smo se potrudili da interaktivno iskustvo pružimo našim posjetiteljima – moći na staromodni način prati ruke. Novitet ove godine je i pojačani dječji program kroz dječji renesansni svijet gdje će biti originalne ručno rađene igračke koje će se moći koristiti tijekom sva četiri dana. Novitet je i mogućnost plaćanja karticama što se tiče ulaska na Festival', rekla je direktorica koprivničke Turističke zajednice Lana Miletić.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Predstavlja se više od 40 različitih skupina i izvođača, a svoje proizvode i usluge će ponuditi preko 70 izlagača, kao i 16 ugostitelja.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Ulaz na Renesansni festival je u četvrtak bio slobodan, dok se ostale dane plaća pet eura. Djeca do 12 godina i svi kostimirani imaju slobodan ulaz, uz gratis ulaznicu, a osiguran je i parking odmah kraj prostora Festivala koji će se naplaćivati tri eura.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL