FOTO VODIČ Saznajte koji oblik obrva je idelan za vaš oblik lica

Obrve ne uokviruju samo lice, već uravnotežuju crte i naglašavaju izraze. Nisu svi stilovi prikladni za svakoga, pa je oblik lica ključan za dobar odabir. Kada ga prepoznate, lakše ćete naći obrve koje nadopunjuju vaše prirodne crte
U nastavku pogledjate koji oblik obrva odgovara svakom tipu lica.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledjate koji oblik obrva odgovara svakom tipu lica. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledjate koji oblik obrva odgovara svakom tipu lica.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PRVI KORAK: UPOZNAJTE SVOJ OBLIK LICA Prije nego što se upustite u odabir oblika obrva, važno je da prepoznate oblik svog lica: ovalno, srcoliko, kvadratno, okruglo, dugo (također zvano izduženo) ili dijamantno. Možete započeti tako da zavežete kosu, pogledate ravno u ogledalo i promatrate proporcije svog čela, obraza i linije čeljusti. Ova početna procjena pomaže Vam da bolje razumijete strukturu svog lica.
| Foto: 123RF
PRVI KORAK: UPOZNAJTE SVOJ OBLIK LICA Ako niste sigurni, uzmite mekani krojački metar i izmjerite širinu čela, jagodica i čeljusti. Zatim usporedite te mjere s duljinom lica od linije kose do brade. Tako ćete jasnije odrediti kojoj kategoriji oblika lica pripadate. Imajte na umu da mnogi ljudi imaju kombinaciju karakteristika, pa su ove smjernice samo koristan početak.
| Foto: 123RF
OVALNO LICE: PRIRODNI, MEKANI LUKOVI SU NAJBOLJI IZBOR Ako imate ovalno lice, možete se smatrati sretnima jer se ovaj oblik smatra najuravnoteženijim i najprilagodljivijim. Većina stilova obrva Vam dobro pristaje, no najbolji rezultat postižete kada naglašavate prirodnu simetriju. Puna obrva s blagim, mekanim lukom lijepo nadopunjuje ovalne crte bez da ih preuzima. Cilj je prirodan i nenametljiv izgled.
| Foto: 123RF
OVALNO LICE: PRIRODNI, MEKANI LUKOVI SU NAJBOLJI IZBOR Takav oblik obrva naglašava oči i zadržava sklad lica. Previše oštri ili dramatični lukovi mogu narušiti prirodnu ravnotežu. Zato je bolje birati opušten i prirodan stil. Jednostavnost u ovom slučaju daje najbolji rezultat.
| Foto: 123RF
SRCOLIKO LICE: ZAOBLJENE OBRVE ZA UBLAŽAVANJE KUTOVA Srcolika lica obično imaju šire čelo i užu, šiljastu bradu. Kako biste uravnotežili te proporcije, najbolje su niske, blago zaobljene obrve koje djeluju mekano i pristupačno. Prejaki ili visoko podignuti lukovi mogu dodatno naglasiti širinu gornjeg dijela lica.
| Foto: 123RF
SRCOLIKO LICE: ZAOBLJENE OBRVE ZA UBLAŽAVANJE KUTOVA Zaobljene obrve pomažu usmjeriti pažnju na oči i obraze, a ne na čelo. One ublažavaju kontraste i stvaraju skladniji izgled. Ovaj oblik daje topliji i uravnoteženiji izraz lica. Cilj je postići mekoću i harmoniju.
| Foto: 123RF
KVADRATNO LICE: PODIZANJE UZ VISOKI LUK Kvadratno lice karakteriziraju izražena, uglata čeljust i šire čelo. Kako biste ublažili te snažne crte, preporučuju se obrve s jasno definiranom, blago zakrivljenom linijom luka. Takav oblik omekšava donji dio lica i usmjerava pažnju prema gore.
| Foto: 123RF
DUGO LICE: RAVNE OBRVE ZA RAVNOTEŽU Ako je Vaše lice dulje nego što je široko, s blagom linijom čeljusti, vjerojatno imate izduženi oblik lica. Najbolji izbor su ravne, punije obrve s mekanim rubovima. Takva horizontalna linija vizualno skraćuje lice i čini ga proporcionalnijim.
| Foto: 123RF
DUGO LICE: RAVNE OBRVE ZA RAVNOTEŽU Luk obrva treba biti minimalan ili potpuno izostavljen kako bi se zadržao prirodan efekt. Ravne obrve pomažu uravnotežiti duljinu lica. Time se postiže skladniji i mekši izgled. Cilj je vizualna ravnoteža.
| Foto: 123RF
DIJAMANTNO LICE: ZAKRIVLJENE OBRVE S BLAGIM KUTOM Dijamantno lice najšire je u području jagodica, dok su čelo i brada uži. Kako biste ublažili oštre kutove, najbolje su zakrivljene obrve s nježno definiranom linijom luka. Takav oblik otvara područje očiju i stvara ravnotežu između dijelova lica.
| Foto: 123RF
DIJAMANTNO LICE: ZAKRIVLJENE OBRVE S BLAGIM KUTOM Cilj je postići podignut, ali nenametljiv izgled. Prejaki lukovi mogu narušiti prirodnu harmoniju lica. Mekši oblik obrva bolje se uklapa u ovu strukturu. Suptilnost je ovdje najvažnija.
| Foto: 123RF
OBLIK VAŠIH OBRVA TREBA RADITI ZA VAS, A NE PROTIV VAS Najbolje obrve nisu samo trend, već su prilagođene Vašem licu. Kada razumijete oblik svog lica, možete odabrati stil koji naglašava Vaše crte umjesto da im se suprotstavlja. Bilo da puštate obrve, oblikujete ih kod kuće ili odlazite profesionalcu, neka Vam prirodna struktura bude vodič.
| Foto: 123RF
OBLIK VAŠIH OBRVA TREBA RADITI ZA VAS, A NE PROTIV VAS U slučaju sumnje, mekši i prirodniji pristup gotovo uvijek daje najbolji rezultat. Pretjerano oblikovanje često narušava ravnotežu lica. Suptilnost i umjerenost ključ su elegantnog izgleda. Vaše lice najbolje izgleda kada su obrve u skladu s njim.
| Foto: 123RF