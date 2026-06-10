Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ISTAKNITE NAJBOLJE

FOTO VODIČ Saznajte koji oblik obrva je idelan za vaš oblik lica

Obrve ne uokviruju samo lice, već uravnotežuju crte i naglašavaju izraze. Nisu svi stilovi prikladni za svakoga, pa je oblik lica ključan za dobar odabir. Kada ga prepoznate, lakše ćete naći obrve koje nadopunjuju vaše prirodne crte
FOTO VODIČ Saznajte koji oblik obrva je idelan za vaš oblik lica
U nastavku pogledjate koji oblik obrva odgovara svakom tipu lica. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/15
U nastavku pogledjate koji oblik obrva odgovara svakom tipu lica. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026