FOTO Vruća trenerica pilatesa dala otkaz zbog provokativnih fotki: 'Sad sam bolja mama'

Molly Manning (49) smatra da joj je njezina provokativna karijera pomogla da postane bolja majka. Iako se neki s tim možda ne slažu, ona vjeruje da joj je posao donio veću sigurnost za obitelj
Od pokušaja da se sve uskladi, preko balansiranja financija, do pronalaska vremena za najbliže, sam posao može biti prilično izazovan. No jedna majka tvrdi da joj je ulazak u provokativnu karijeru pomogao da sve dovede u red.
| Foto: Instagram
Molly Manning kaže da ju je rad u industriji za odrasle učinio boljom majkom.
Prema njezinu mišljenju, jedino što druge majke sprječava da krenu njezinim putem su njihove „nesigurnosti“.
Molly je majka tinejdžera, a tijekom lockdowna odlučila se okrenuti industriji za odrasle jer se borila s nedostatkom posla. Danas zarađuje 20.000 dolara mjesečno i uživa u financijskoj slobodi.
Uspijeva prilagoditi raspored svome sinu i svojim prioritetima. Kaže da kod klasičnog posla od 9 do 17 sati nema puno fleksibilnosti, dok sada ima više slobode da sina stavi na prvo mjesto, na način koji prije nije bio moguć.
- Mislim da je izuzetno osnažujuće ne morati se oslanjati na drugu osobu. Čujem za mnogo brakova u kojima muškarac kontrolira ženu putem novca i cijenim to što se ja zbog toga ne moram brinuti - objasnila je.
U prosincu 2022. odlučila je napraviti taj iskorak. U to vrijeme teško je pronalazila posao u pilatesu nakon pandemije, prošla je kroz težak prekid veze i nije imala vozačku dozvolu.
Molly, koja živi u Los Angelesu, priznala je da je to bilo „zaista teško razdoblje“ te da su joj mnogi predlagali ideju OnlyFansa. Na kraju je otvorila račun jer joj je trebao posao koji može raditi od kuće.
Tada nije bila u vezi, pa je odlučila pokušati. Osim toga, ideja tajne, privatne platforme na kojoj se može „pokazati“ bila joj je uzbudljiva.
Također ima više vremena biti prisutna u životu svoga sina, što pripisuje financijskoj stabilnosti. Tijekom Božića mogla ga je odvesti na skijanje u Francusku, gdje su proveli kvalitetno vrijeme zajedno, a sve to omogućio joj je novi posao.
