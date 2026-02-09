Obavijesti

SMANJITE RIZIK

FOTO Za zdrave žile: Hrana koja sprječava začepljenje arterija

Ateroskleroza nastaje nakupljanjem masnih naslaga u arterijama, što otežava protok krvi. Budući da arterije prenose kisik i hranjive tvari, važno ih je održavati zdravima i prohodnima. Osim vježbanja, određena hrana može pomoći u čišćenju arterija
U nastavku pogledajte koja hrana štiti od začepljenja krvnih žila. | Foto: Canva/Dreamstime/Thinkstock
