FOTO Za zdrave žile: Hrana koja sprječava začepljenje arterija

MAHUNARKE Mahunarke uključuju grah, leću, slanutak i grašak, a bogate su vlaknima i proteinima. Redovita konzumacija smanjuje LDL kolesterol, krvni tlak i upalu u arterijama. Mahunarke su svestrane i mogu se koristiti u juhama, salatama ili kao glavno jelo. Osim što štite arterije, pomažu i u stabilizaciji šećera u krvi. Kreativni recepti poput lećinih polpeta ili juha od slanutka čine ih jednostavnim za uključiti u prehranu. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA